Un 120% más de usuarios utilizan el servicio del SIT

A finales del año 2018, el Sistema Integrado de Transporte (SIT) comenzó sus primeros recorridos en la ciudad, sumando dos recorridos a Zárate con Lima y con Escalada. En total se trataba de 35 micros 0km, con GPS, seguros y monitoreados desde la Dirección de PRevención Urbana (DPU).

Comenzó a funcionar de la mejor manera, y tras un año de buenas marcas y gran afluencia de pasajeros, la línea se redujo de manera drástica por la pandemia.

En tiempos de restricciones duras para la circulación de personas, el Servicio SIT, que funciona como una Sociedad Anónima Municipal, se redujo a 11 micros por la mañana y otros 10 a la tarde. Y la cantidad de pasajeros bajó al 90%, por lo tanto sólo un 10% del pasaje se sigue transportando teniendo en cuenta el volumen de pasajeros que manejaba antes de la pandemia.

Está claro que el Estado municipal es quien sale a financiar el desfasaje económico que se está viendo en el transporte.

En el marco de un esquema financiero deficitario, los bajos subsidios al gasoil que otorga el gobierno en relación a la suba del combustible, el congelamiento del boleto y los altos costos por la inflación, obliga constantemente al municipio a transferir fondos millonarios para mantener el servicio de transporte público.

“Sabemos que el tránsito no es fluido en nuestra ciudad. Y allí entra el tránsito y el transporte. A raíz de esto, es que estamos trabajando y planificando políticas nuevas teniendo en cuenta que existe una demanda cada vez mayor de usuarios del transporte. De hecho, en la actualidad, hay 120% más de gente que busca trasladarse en los micros. Antes de la pandemia había menos gente que usaba el micro. Ahora hay mucho más, pero no sólo se necesita más micros sino también más orden”, expresó recientemente el intendente Osvaldo Cáffaro, en declaraciones a la prensa.

ALQUILAN MICROS PARA REEMPLAZAR LOS INCENDIADOS

Cabe señalar que el sistema no sólo se resintió por la inflación sino también por un incendio en sus instalaciones, que terminó quemando íntegramente a seis micros del SIT.

Actualmente el Municipio alquila micros para sostener el sistema, que se pueden ver pintados de azul.

Unidad del Sistema Integrado de Transporte.

Comparte esto: Twitter

Facebook