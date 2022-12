Dura banca abierta de una vecina por la inseguridad

Clubes, vecinos, trabajadores y estudiantes notan con preocupación una ola creciente del delito. Más allá de lo que ocurrió en el partido de Argentina-Países Bajos con los desmanes en los festejos; lo que reclaman es más presencia policial y prevención.

Clubes han fortalecido su ingreso por portería ante la creciente ola de inseguridad, como una entidad céntrica de calle Independencia. Trabajadores piden más garitas con cámaras de seguridad ya que a la madrugada los roban al estar expuestos en paradas de colectivos. Hay robos de bicicletas; “escruches”, el robo de viviendas aprovechando que sus moradores están ausentes y un sinfín de hechos menores.

El lunes pasado, una vecina del barrio Arsenal, María del Carmen Núñez, utilizó la Banca Abierta del Concejo Deliberante para referirse a la problemática de la inseguridad.

“Armamos un grupo de whatsapp ante la ola de robos, pagamos alarmas comunitarias y no alcanzó. Fuimos a hablar con la fiscalía y no nos dieron respuestas, fuimos a la comisaría y un oficial nos señaló una impresora, comunicándonos que la había pagado de su bolsillo porque no tenían cómo hacer las denuncias. O sea que pagó una impresora de su bolsillo. Pero se había agotado la tinta. Por lo tanto, no pueden imprimir cada denuncia por falta de insumos. La Comisaría está deplorable, le falta pintura y mantenimiento. Ahora nos toca venir a los vecinos a este HCD porque los concejales no van a los barrios”, comenzó criticando la vecina del barrio Arsenal.

“A los vecinos no nos importa la interna de Berni con Cáffaro porque en la lista fueron todos juntos, y hoy necesitamos protección. No puede pasar lo que sucedió, la rotura de negocios o que un comerciante se infarte en los festejos. Tenemos a legisladores que no hacen nada por Zárate; Morán, Propato y Ranzini, qué hacen por la ciudad. No tenemos llegada a un ministro cuando el intendente es del mismo color político que el gobernador y no puede ser que no tengamos respuestas en seguridad. Hace pocas semanas estuvo el presidente de la Nación pero no podemos traer al ministro de Seguridad de la provincia para que dé la cara. Y Berni usó a nuestra ciudad para obtener una banca. Lo que interpretamos es que Zárate es sólo un nombre para conseguir cargo, la política es una PyME mientras los delincuentes ingresan a los edificios, cortan los alambres perimetrales, andan por arriba de los techos y nadie ve nada. ¿Cuántos muertos más debe tener Zárate para que venga el ministro Berni? Porque no son sólo los festejos por el fútbol, es todos los días que padecemos la inseguridad”, reclamó.

“Le pasó al ex intendente Arrighi, que se le metieron en la casa. Por lo tanto, no se trata ya de arrebatos en la calle, ahora se te meten en las casas. La delincuencia va en escalada y tenemos la misma comisaría de siempre, la misma cantidad de patrulleros y una comisaría que se llueve y no te pueden imprimir la denuncia porque la impresora que compró un efectivo no tiene tinta y la provincia no envía recursos o insumos. La DPU no sabemos para qué está. Si es para prevenir, los días del festejo contra Holanda no hubo prevención, no funcionó. Hemos llamado varias veces y tienen la osadía de tratarnos mal como vecinos que tenemos un problema, por eso llamamos”, expresó la vecina.

Finalmente, pidió ampliar la red de cámaras y de alarmas que tiene el barrio: “Cuando hay una necesidad, nace un derecho. Lo decía Eva y hoy los zarateños tenemos la necesidad de que nos cuiden. No podemos ser juguetes de dos personas, ni de Cáffaro ni de Berni por una interna que no nos importa estando la vida de nuestros seres queridos en el medio”, concluyó María del Carmen Núñez.

María del Carmen Núñez, vecina de barrio Arsenal.

