El intendente Cáffaro entregó materiales para el mejoramiento habitacional de barrio Reysol

Se llevó a cabo en el Campo Deportivo Municipal la entrega de las primeras canastas de materiales que permitirán que vecinas y vecinos del barrio avancen en la autoconstrucción para arreglos internos de sus hogares.

El intendente Osvaldo Cáffaro junto a la subsecretaria de Hábitat Amanda Larroza encabezaron la jornada, que contó con la colaboración de todo el equipo del área, y con la presencia de las 80 familias beneficiarias.

Tras el evento, el jefe comunal manifestó: “Es momento muy particular, de mucha alegría. El barrio Reysol se lo merecía, es uno de los lugares donde realmente hay necesidades muy fuertes. Nos pusimos a trabajar hace varios meses, nos comprometimos con la población, hay una ayuda por parte de la Provincia de Buenos Aires de un subsidio, pero también aportes del municipio en materiales”.

«Esta iniciativa del Municipio de Zárate a través de la Secretaría de Hábitat, Proyectos y Planeamiento, forma parte de una ayuda destinada a 157 familias del barrio Reysol con mayores condiciones de vulnerabilidad, que fueron censadas previamente e inscriptas en el programa destinado a viviendas con déficit habitacional y sanitario, que se complementa con un subsidio», explicaron desde el Municipio.

Además, informaron que «los materiales fueron adquiridos gracias a un fondo del Gobierno Nacional, mediante una licitación de la Secretaría de Desarrollo Humano y Promoción Social. Los mismos, permitirán que se pueda hacer mejoras atendiendo a las necesidades más urgentes, como por ejemplo no contar con baño; tener paredes construidas con materiales precarios; techos en mal estado; y otras condiciones de precariedad».

“La idea es hacer un mejoramiento integral del barrio en todo lo que es la infraestructura, el equipamiento y la vivienda. Parte de una construcción popular, es un Estado presente y es un poco lo que queremos, mostrar que se pueden hacer las cosas. Hubiese sido mucho más fácil para nosotros entregar el subsidio a cada una de las personas, pero esto es lo más valioso: la organización de la comunidad. La vivienda es un proceso, no es un producto, y en ese proceso tiene que haber una participación de los vecinos organizada, como lo estamos haciendo en el barrio Reysol”, expresó el intendente.

CONVENIO CON EL COLEGIO DE TECNICOS

Asimismo, todo el proceso será corroborado por profesionales en la materia, para lo cual se realizó la firma de un convenio con el Colegio de Técnicos de la provincia de Buenos Aires, quienes realizaran la certificación de las obras.

