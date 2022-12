Sugerencias para celebrar las Fiestas de Fin de Año

Las casas comerciales locales están preparadas para sus clientes con las mejores propuestas y promociones para, a pesar de la escasez de las billeteras, podamos repetir estos rituales de las fiestas de fin de año con nuevas ideas y propuestas para la mesa familiar.

Como siempre es la oportunidad para comprar en los comercios locales, estimular su trabajo con estas compras de regalos que siempre tienen muchas opciones.

Con esto en mente, tenemos en nuestra guía de sugerencias una muestra a dónde acudir, qué regalos hacer con promociones especiales que ofrecen algo único y diferente y como agasajar con una mesa bien servida.

PENSANDO EN REGALOS PARA EL ARBOLITO

-Si se deciden por regalar o regalarse para navidad o los festejos de año nuevo, darse una vuelta por Mona Lisa Boutique tiene todo lo que te gusta y queda bien, prendas exclusivas con los más bellos diseños y colores. Por estas razones, los espera en Rivadavia 860 donde encontrarás eso que buscabas con promociones especiales.

Otra propuesta super atractiva es visitar el local de Tiziana en Independencia 790 donde podrá elegir entre una variedad de vestidos, conjuntos de joggins, pantalones, calzado, remeras con promociones especiales .Tiziana los espera como siempre para asesorarles y elegir el mejor regalo en Independencia 790.

-Para sorprenderte con la variedad de opciones en calzado, mochilas y carteras para este verano, no dejes de visitar el renovado y amplio local de Sakura en Independencia y 19 de Marzo. En sus atractivas vidrieras, ya puedes apreciar las colecciones de esta vibrante temporada que ya está a pleno entre nosotros. No dejen de visitar el local, un lugar que ya se ha vuelto tradicional atendido cordialmente por sus dueñas Virginia y Cecilia.

-Marioska Boutique te espera para ofrecerte las mejores opciones elegantes con marcas reconocidas en ropa y accesorios. No dejes de darte una vuelta, seguro encontrarás lo que te enamore en Justa Lima 527.

-En IT Pret-a-porte y atendidos por su dueña Irma, encuentras esas prendas es-peciales, coloridas y de muy buen gusto para todas las edades y ocasiones. Visitá el local de Belgrano y Brown.

Para regalos especiales, esos que perduran en el tiempo Joyería y Relojería Frisco es siempre una opción ideal. No dejes de visitar su local de F. Pagola 368 donde encontrarás el más profesional asesoramientos para decir presente con un regalo en la más variada gama de alhajas, relojes y otras novedades.

Y si aprovechamos y le regalamos o nos regalamos un elegante par de anteojos de sol, para lucir con coquetería. Optica Ferrari te ofrece una amplia de gama de modelos y colores para todos los estilos en su local de Manuel de la Torre 1501. Y también los podrás adquirir en Optica Madonna en su renovado local de Ituzaingo 737.

-Mariposas en el ombligo para los más indecisos en encontrar ese regalo especial y los múltiples arreglos navideños para adornar la mesa familiar. En Ituzaingo 777, podés elegir entre perfumes, aromas, cremas, bolsos y mucho más en todo tipo de regalería.

-Y para los hombres, para regalar o lucir elegante en estas fiestas R-O 30 Hombres tiene una amplia gama de prendas a precios super accesibles en remeras, chombas, camisas, jeans, bermudas shorts o joggings en Justa Lima e Ituzaingo.

PARA COMPARTIR LA MESA

Como es una tradición zarateña, Arrighi te ofrece los más clásicos platos para estas fiestas de reconocida calidad. Se recomienda hacer pedidos con anticipación y recordar que el 24 y el 31 de diciembre está abierto de 8 a 13 en 25 de Mayo y Castelli.

-En esta ocasión se festejo, siempre es bueno disfrutar de la mejor repostería, masas, tortas, postres, minicakes, sandwichs, las mejores confituras, bombones y arreglos especiales de una casa tan tradicional de Zárate como lo son Confitería Rex, en Castelli 770 y La Panera en Bolivar y Maipú.

-¿Y si el programa es un buen asado?. Si esa es la opción para el almuerzo familiar y agasajar, date una vuelta por Carnicería San José que ofrece para Navidad y Año Nuevo los mejores productos vacunos, también en cerdo y cordero en Larrea 1457.

. Para comenzar el festejo con una clásica picada de buenos quesos y fiambres, pasá por Zárate Lácteos donde además encontrarás promociones en varios productos. Tabla especial de fiambres $ 3.000, precios especiales en sándwich de miga y varios productos más. Félix Pagola 1088.

Y para el postre: Helados artesanales y otras exquisiteces que podrás encontrar en Heladerías Semenzín en sus dos locales de Justa Lima e Ituzaingo y Ameghino y Brown donde además te ofrecen barras heladas, wafles y tortas.

Si el agasajo es en un restaurant, nada mejor que reservar una linda mesa en BRO, 25 de Mayo 332 donde te espera una amplia carta con variedades para todos los exigentes comensales.

OTRAS OPCIONES

¿ Y por qué no optar por un buen libro?, ese que acompaña en los momentos de reflexión o que abre el espíritu con historias, novelas apasionantes, textos de autoayuda, libros de cocina , jardinería , manualidades o decoración. En Viñas Express encontrarás la mejor propuesta con el mejor asesoramiento en su local de Ameghino 1101.

Si la opción es un regalo electrónico, para renovar el celular o regalar la tablet, la mejor opción de compra es El Rey del Control Remoto. Date una vuelta por su nuevo y amplio local de Justa Lima e H. Yrigoyen.

Movistar en su local de Justa Lima 178 te ofrece la nueva línea de móviles con la posibilidad de comprar en 12 meses en todos los planes. Justa Lima 178.

Y si la opción es emocionar con un recuerdo de un momento feliz de la vida, Foto Alfredo te da la posibilidad de ello con la impresión de tus fotos digitales. Rivadavia 819.

Comercios ofrecen gran variedad de productos para regalar en estas Fiestas.

