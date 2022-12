“El sector energético tiene potencial transformador para el país”

Durante su intervención en el 21º Seminario Propymes llevado a cabo en el predio de La Rural, el presidente de Tenaris para Cono Sur, Javier Martínez Álvarez, analizó las oportunidades que el mercado internacional abre para el desarrollo de Vaca Muerta, la segunda reserva de gas y la cuarta de petróleo no convencional del mundo. Además, junto al titular de Energía Argentina, Agustín Gerez, se refirió al avance de la fabricación del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner (GPNK), cuya tubería con costura Tenaris está fabricando desde su planta en Valentín Alsina.

“La obra del gasoducto es súper desafiante. Tenemos que hacer la obra en tan solo un año. Pero creo que se ha armado un equipo espectacular para afrontar este desafío. Estamos fabricando 3 kilómetros de tubos por día, una cifra que en el pico del proceso va a ser mayor. Además, en paralelo, estamos realizando un oleoducto para YPF y otro para Oldelval. Todo en simultáneo desde nuestra planta de Valentín Alsina”, comentó Martínez Álvarez.

Y añadió: “Argentina es un país que tiene tantas oportunidades, pero a veces nos faltan casos de éxito que nos motiven y nos movilicen. El sector energético se desarrolló en medio de complejidades macroeconómicas y de estancamiento. Hemos probado que el petróleo y el gas de Vaca Muerta son competitivos. Estamos construyendo un gasoducto y oleoductos. Todo esto construye credibilidad. Si logramos hacer la etapa 2 del gasoducto consolidaremos al sector energético, que ha crecido, se ha desarrollado y tiene un potencial transformador para el país”.

El presidente de Tenaris para Cono Sur manifestó además que “el gas es el socio ideal para las energías renovables”, un camino que Tenaris está empezando a recorrer también con la construcción del parque eólico en Gonzales Chaves. “Permitirá bastecer la mitad de la electricidad que consume nuestro Centro Industrial en Campana, una planta que dedica el 70% de su producción al mercado exportador”, explicó.

Esta dinámica que está adquiriendo el sector energético argentino puede posicionar al país en el mercado internacional, promoviendo el ingreso de divisas e inversiones para agregar valor. “Argentina puede ser parte de la solución para el mundo en abastecimiento de alimento, minería y energía. Ahí tenemos un recurso extraordinario, lo venimos comentando desde hace por lo menos 10 años: Vaca Muerta, un proyecto en el que muchos no creían. Hoy Vaca Muerta es un ancla, un recurso probado, competitivo, con una infraestructura que empieza a desarrollarse”, sostuvo Martínez Álvarez.

En ese sentido, profundizó: “El país que tiene que hacer algunos deberes, pero empieza a tener algunas ventajas muy concretas en este nuevo escenario. Una muy grande es que tenemos este recurso de Vaca Muerta en una zona que no tiene hipótesis del conflicto bélico. Este era un tema irrelevante hace tres años y hoy es fundamental. Hasta hace poco, el nombre del juego era energía limpia, hoy la cuestión es energía segura. Hoy la preocupación grande de la sociedad es cómo abastecerse de energía, cómo hace el gobierno alemán o el italiano para asegurarse que no tengan carencia de gas. Y ahí está la posibilidad de Argentina de acompañar en este enorme desafío que tiene Europa”.

