Libres del Sur pidió la entrega de alimentos para sus comedores

Durante la jornada de ayer, integrantes de Libres del Sur se movilizaron por el Centro y hacia el Municipio para pedir que se les otorgue alimentos secos y frescos «para poder continuar con nuestra tarea comunitaria en los comedores que tenemos organizados en diferentes barrios del distrito y Lima», señalaron.

Además solicitaron canastas navideñas «para asistir a vecinos que, de no llegar, no podrán tener un pan dulce en su mesa».

En diálogo con LA VOZ, la referente y coordinadora del espacio, Zulma de Ángelis, detalló: “Sentimos que somos discriminados por el gobierno local, ya que nunca se nos entrega un alimento”, indicó De Ángelis, quien también apuntó contra legisladores nacionales que son del distrito y que no les brindan acompañamiento. En ese sentido, reclamaron que se los incluya en el reparto de canastas navideñas.

“Mientras otros se dan el lujo de tirar la comida, nosotros la necesitamos. Lo que explicamos y le expreso al señor Intendente y a Darío Raffo, es que cuando un chico nuestro va al comedor o al merendero, no le preguntamos de qué partido político son su papá y su mamá, no le preguntamos a quién votó, a nosotros nos importa que esa persona tiene una necesidad y se lo entregamos sin preguntarle de qué bandera política es”, dijo la dirigente y continuó: “Esa es nuestra conducta, nos gustaría que también desde los organismos oficiales no se preguntaran si somos amigos, enemigos, o qué. Tenemos derecho a pensar diferente, por eso estamos trabajando sin ser obstáculo ni poniendo palos en las ruedas en el accionar de nadie, queremos que nos traten de igual manera a todos los comedores y merenderos”.

Y concluyó: “En estos más de 30 años que tenemos con la causa, nunca nos dieron nada. Algunos se dan el lujo de tirar la comida o dejarla vencer, el hambre en el ser humano no tiene bandera política, el hambre y la necesidad es en este momento, en el aquí y ahora, entonces les pedimos que reflexionen y no nos discriminen más”.

Integrantes de la organización reclamaron ayer en el Centro.

