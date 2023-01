«Es tiempo, hoy más que nunca, de estar cerca de la gente»

Una jornada muy especial encontró al Presidente del Partido Justicialista de Zárate, Leandro Matilla, y al Gobernador Axel Kicillof, en el acto de cierre del PJ bonaerense, en La Plata.

“Fuimos muchos y muchas a La Plata, a escuchar al Gobernador, pero principalmente y como parte del trabajo de este año, a organizarnos y planificar, a conversar de política y seguir abriendo las puertas del Partido para recibir a cada vecino y vecina. Estamos culminando un año de mucho trabajo, donde pasamos muchas horas junto a los compañeros y compañeras de Consejo del PJ y los militantes” sostuvo Matilla, quien acompañó a Axel Kicillof en una multitudinaria mateada con vecinos.

“Axel repasó las tareas, las metas alcanzadas y los objetivos de cada secretaria; compartió la preocupación institucional y democrática que debemos tener en estos momentos donde la Justicia invade poderes, poniendo en riesgo los derechos de cada ciudadano y de las instituciones de la Democracia. Es tiempo, hoy más que nunca, de estar cerca de la gente, explicarles qué es lo que ocurre, y acompañarlos en la tarea de recuperar la dignidad y no perder ni un solo de los derechos adquiridos” agregó el dirigente zarateño.

Para Matilla, en el vínculo directo con los vecinos, está la clave para asistir a cada una de las necesidades y problemáticas que les presentan. “Como dijo el Gobernador, cuando hay una necesidad, muchas veces la única forma de cumplirla es a través de un Estado presente. Cuando hay una necesidad, hay un derecho. Y cuando hay un derecho hay una obligaciónpor parte del Estado en resolverlo” sostuvo el Presidente del PJ.

Por último, señaló que el Gobernador les pidió “fortalecer la identidad bonaerense, defender un país federal, y no dejarnos engañar por quienes pretenden hacernos creer que está bien que los bonaerenses perdamos participación para dársela a Larreta. Algo que ocurrió con la complicidad de la ex Gobernadora Vidal, que fue bonaerense solo cuatro años de su vida y al terminar su mandato se refugió de nuevo del otro lado del Riachuelo”.

Leandro Matilla, presidente del PJ Zárate.

