Lima: Reunión entre IOMA, PAMI y el Círculo Médico

Se llevó a cabo un encuentro entre las delegaciones de IOMA y PAMI de la ciudad de Lima, representadas por Tomás Barletta y Gabriela Moreyra respectivamente, y el Círculo Médico de Zárate, representado por su presidente, el doctor Daniel Mattig.

Durante el encuentro, según fue confirmado por los asistentes, se conversó respecto a la situación prestacional de ambas obras sociales y la mirada de los profesionales que trabajan con ellas.

La titular de PAMI Lima, Gabriela Moreyra, expresó: “Quienes vivimos en Lima sabemos perfectamente lo que significa tener que trasladarse para poder recibir atención médica, tenemos un único dispositivo público de salud municipal en nuestra Ciudad que tiene 33.000 habitantes y de los cuáles 5.000 son afiliados a IOMA y más de 2.000 a PAMI, por lo tanto es imposible soportar tanta demanda. Por eso es importante trabajar seriamente en un proyecto de salud que apunte a resolver y no a tapar el bache de la situación sanitaria de nuestro distrito, éste es el aporte que podemos hacer desde el lugar que nos toca”.

Desde ambas instituciones como PAMI y IOMA expresaron que seguirán manteniendo mesas de trabajo con los distintos actores que intervienen en la atención a los afiliados y afiliadas de la ciudad de Lima.

PROYECTO FRENADO

Alrededor de 19 mil afiliados tiene IOMA en el Partido de Zárate, siendo una de las obras sociales más grandes junto con PAMI. Y tal cual lo detalló la funcionaria limeña, en la vecina ciudad existen 5 mil de IOMA y otros 2 mil de PAMI.

Sin embargo, la atención puede mejorar en virtud de la calidad y la cantidad de servicios ofrecidos y de su masa de afiliados.

Hace tres años, gremios del sector público se reunieron con el Círculo Médico y con el municipio para conformar un proyecto de construir una clínica para cirugías ambulatorias, algo que no existe en la ciudad y que resulta muy necesario para los afiliados; ya sea para la realización de este tipo de cirugías o estudios de alta complejidad, los afiliados debían viajar a Campana, Luján, San Fernando, La Plata o Capital Federal.

Finalmente coronaron ese trabajo con un proyecto y un presupuesto para su construcción pero todo quedó en un terreno incierto. La dirección de IOMA lo tomó al proyecto, lo destacó pero no lo financió.

Se trataba de un proyecto público- privado para la construcción de una clínica, en donde el municipio iba a poner el terreno, IOMA ponía el dinero y el Círculo Médico, los profesionales. De hecho también fue incluido PAMI quien aceptó invertir también junto con IOMA en el proyecto que ascendía, hace cuatro años, a 4 millones de dólares.

Finalmente el proyecto quedó “cajoneado” y no fue prioridad para el IOMA, que en ese momento estaba bajo el cargo de un dirigente de Juntos, y tampoco fue tenido en cuenta bajo la actual gestión de Kicillof.

