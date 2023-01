Vecinos de barrios Smithfield y CAP, a la espera de definiciones sobre las medidas de seguridad solicitadas

El año terminó de la manera preocupante para los frentistas de barrio Cap y Smithfield, con una seguidilla de varios robos en ambos vecindarios.

Los hechos vienen registrándose desde principios de año, y los vecinos le reclaman a la propia entidad fomentista que intervenga con reclamos a las autoridades policiales y DPU.

Sin embargo, la respuesta que recibió la institución fue insuficiente para los vecinos, dado que representantes policiales reconocieron que no tienen recursos de la Provincia; ni hombres ni vehículos. Es por ello que deben desproteger otras zonas para vigilar y patrullar este rincón sur de la ciudad.

“Reclamamos un plan de acción para nuestro vecindario y que pongan en funcionamiento las cámaras de vigilancia, las cuales fueron compradas en su mayoría por la sociedad de fomento, pero no están siendo utilizadas por el municipio en la red de monitoreo. Aparte los propios funcionarios municipales reconocieron que existe una falta de coordinación entre DPU y las fuerzas provinciales”, resumió el presidente de la sociedad de fomento, Celso Aimaretti en el último encuentro.

A partir de dicha reunión no volvieron a tener otro encuentro y la situación quedó a la espera de definiciones y de una entrevista con el intendente.

Al terminar el año, los vecinos se concentraron en la Plaza Smithfield para reclamar seguridad.

