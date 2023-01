Campaña solidaria para ayudar con el trasplante de Thomás de 13 años

La familia Barrios está pidiendo colaboración de la comunidad zarateña para poder concretar el trasplante de córnea a su hijo Thomas, de trece años.

La visión de Thomás depende de la recaudación de 6.500 dólares. El joven padece de una condición llamada Queratocono o “córnea de cono” la cual fue hallada cuando el paciente tenía 12 años y a pesar de los tratamientos su diagnóstico no mejoró, agudizando así la pérdida de su visión.

“El 9 de noviembre nos dijeron que la única solución es el trasplante de córnea” puntualizó su madre Belén Zárate, explicando que desde entonces han intentado completar el costo total de la intervención quirúrgica del pequeño “pero con el aumento del dólar estamos siempre a contrarreloj, en una semana ha llegado a aumentar 80.000 pesos el costo de la operación” expresó.

“El deseo de Thomi es no quedar sin vista, no quiere con 13 años quedar en la oscuridad” mencionó la mamá sobre el estremecedor pedido de su hijo que “cada día que pasa pierde visión”. Es por ello que necesitan con urgencia la ayuda del vecino “así sea con 20 pesos, parece insignificante pero todo suma si todos ayudan” remarcó.

También anunció la realización de una peña para la cual se están aún “ultimando detalles” pero invitó a emprendedores a solidarizarse con la causa sumando “productos o lo que puedan ofrecer para hacer sorteos” durante el evento, en ese sentido también convocó a artistas para participar del mismo.

Para comunicarse con Belén el contacto es 3487 62-7173. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo a la siguiente cuenta: CBU 0000003100076091560842 / ALIAS belenzarate1992.

