“Ojos en Alerta”: Buscan que en Zárate se aplique un programa del municipio de San Miguel

“Ojos en Alerta” nació en noviembre de 2016, en la localidad de San Miguel, como una red colaborativa para enviar información sobre situaciones en las que corren peligro otras personas, sin alterar la actividad normal o involucrarse en situaciones riesgosas. Permite utilizar otros recursos que no tienen los llamados telefónicos, como fotos, videos e incluso la propia ubicación, convirtiendo al celular en un botón antipánico.

Para utilizar esta herramienta es muy importante capacitarse y tener en cuenta que no se reciben llamados, sólo mensajes de WhatsApp, aprovechando todos sus recursos. Para ello, cualquier vecino de aquella localidad puede inscribirse en la página web (www.ojosenalerta.org) y será convocado a una capacitación.

En definitiva, se trata de una iniciativa que comunica a los vecinos de forma directa con el Centro de Operaciones Municipal (COM) a través de WhatsApp, para alertar sobre casos de emergencia o inseguridad.

En función de tal iniciativa, y tratando de emular proyectos “exitosos” es que el interbloque Juntos- Juntos UCR cerró el año legislativo pidiendo la suscripción de zÁRATE un convenio de colaboración con el municipio de San Miguel por tal programa.

“Este canal no reemplaza al 911, que es para emergencias policiales, sino que es un complemento que apunta a la prevención. Los vecinos son invitados a inscribirse en el Programa, los cuales reciben charlas informativas y capacitaciones para la eficiente utilización del sistema. Dicho programa funciona sobre cualquier sistema de mensajería, por ejemplo WhatsaApp, pero la clave está en las personas que lo conforman: taxistas, panaderos, canillitas, choferes de colectivos, encargados de edificio, recolectores de residuos, comerciantes y vecinos, todos ellos conforman una red de alerta temprana insuperable”, aclararon los ediles de Juntos en los Considerandos de la ordenanza.

Los hechos que pueden ser informados son; emergencia médica, peleas, roturas o hechos de vandalismo en la vía pública, personas sospechosas en la vía pública; casos de alcohol al volante; conducción peligrosa o excesos de velocidad; etc.

Los municipios que se sumaron al ‘Programa de Ojos en Alerta´ para luchar contra el delito desde el celular en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires son: Escobar; Morón; Tres de Febrero; Pinamar; Mar Chiquita; Lezama; Olavarría; Lobería; San Pedro; Coronel Rosales; Nueve de Julio; Madariaga; Marcos Paz; Pergamino, entre otros.

“Si bien la seguridad no es estrictamente competencia del Municipio, lo cierto es que es el primer nivel de gobierno cercano al vecino, teniendo gran potencial para hacerse cargo de la prevención”, reclamaron los ediles.

Es por ello que pidieron suscribir un convenio con el municipio de San Miguel para la implementación del Programa ‘Ojos en Alerta´ en el ámbito de la Partido de Zárate; “a través de la organización y capacitación de un protocolo de trabajo en el marco de la Subsecretaría de Seguridad y del Centro de Monitoreo Municipal en particular”.

