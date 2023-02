Confirman que en dos semanas comenzará a implementarse el estacionamiento medido

El Municipio confirmó ayer en dos semanas comenzará a implementarse el sistema de estacionamiento medido.

«Con el objetivo de ordenar el tránsito vehicular en todo el distrito, principalmente en aquellas áreas de mayor concentración, vinculadas a la actividad comercial, accesos y zonas de esparcimiento y ocio, comenzará a funcionar el Sistema de Estacionamiento Medido», indicaron.

Al respecto, la directora de Tránsito del Municipio de Zárate, Silvia Vázquez, explicó por Radio Munizipium que se implementará en dos etapas, siendo la primera quincena de febrero solo un período informativo, donde se repartirán folletos, y la gente podrá conocer los medios de pago, saber cómo adherirse al sistema y dónde funciona. Y la segunda quincena, una segunda etapa donde se comenzará a implementar el sistema de pago de estacionamiento.

“Es una herramienta más para el ordenamiento del tránsito en la ciudad. La idea es tratar de que por lo menos en la zona céntrica sea más fluido, especialmente, cuando comiencen las clases. Para que el vecino que viene a hacer mandados o trámites pueda hacerlo, sin tener complicaciones para estacionar o moverse”, expresó la funcionaria.

Asimismo, explicó que todos aquellos vecinos y vecinas que necesiten informarse y saber si están exentos del pago o tramitarlo, podrán hacerlo personalmente en la oficina que funciona en Bolívar 602, en el horario de 10 a 13 hs.

AREA DE COBERTURA

El estacionamiento Medido funcionará de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados de 8 a 13 hs, desde calle Gral. Paz hasta Av. Mitre y desde San Martín (y su continuidad: Maipú) hasta Moreno (y su continuidad Quirno).

CARACTERISTICAS

Una de las singularidades de este sistema, es la posibilidad de que la hora pueda fraccionarse, lo que no ocurre en otros municipios: “Si se usa por 15 minutos no se cobra la hora completa, y se puede cortar el sistema dejando el crédito restante para usar en otro momento”, detalló Vázquez.

DISCAPACITADOS EXENTOS

“Aquellas personas con discapacidad, estarán exentas en toda la zona de cobertura del estacionamiento, siempre y cuando tengan la oblea identificatoria en el parabrisas de su vehículo”.

no habra cobradores en

la calle, solo inspectores

“A diferencia del sistema anterior, toda la información estará concentrada en la atención presencial en la Oficina. No habrá cobradores en la vía pública, ya que sólo circularán por la zona los inspectores que controlarán el pago del Estacionamiento”, dijo sobre el sistema que se aplicará en el Centro de, buscando generar una mayor rotación de vehículos y disponibilidad para estacionar.

ACTIVACION

Será en comercios adheridos (listado disponible en: https://zarate.zonaparking.com.ar/ o mediante la app de Zona Parking que se puede descargar en el celular.

Agentes recorren las calles informando sobre el sistema.

