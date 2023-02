Llegarán patrulleros y se esperan anuncios sobre medidas de seguridad

La concejala del Frente de Todos Zárate-Lima, Tania Caputo, junto a sus pares Vanesa Palermo, Javier Yagode y Cristina Anfolisi, dio precisiones sobre el encuentro que tuvo lugar por la mañana de ayer en la Comisión de Seguridad entre los ediles y el secretario de Gobierno municipal, Juan Manuel Arroquigaray y aseguró que próximamente el Departamento Ejecutivo comunicará novedades vinculadas al tema.

El primer lugar, desde el bloque expresaron su solidaridad con las víctimas de la inseguridad en el distrito, en sus distintas manifestaciones: “Hay una cuestión humana que para nosotros no es menor, que tiene que ver con ponernos al servicio de la sociedad, como funcionarias y funcionarios públicos en una situación absolutamente compleja. En función de esto que nos preocupa, comprendemos que es un problema multicausal que debemos abordar todos los sectores de nuestra sociedad, y es por eso que queremos aportar nuestro enfoque particular. En ese sentido, en la comisión de Seguridad día de hoy se presentó el secretario de Gobierno sin solicitud previa y el subsecretario de Desarrollo Territorial en el HCD ante nuestra inquietud”, comenzó explicando la edil sobre la jornada en la que participaron miembros de la Comisión de Seguridad y de todo el resto del bloque, entendiendo la importancia del tema para la sociedad de Zárate, Lima y Escalada y el rol que le cabe al Concejo Deliberante en ello.

Luego manifestó que, en función de la gravedad de toda esta situación, consideraron la necesidad de establecer una articulación entre los dos poderes: “Pudimos acceder a una exposición pormenorizada de cuál es el plan de seguridad pública y ciudadana en nuestro municipio. La verdad que fue muy importante la información oficial que nos dieron desde el Ejecutivo Municipal, en donde por ejemplo nos enteramos de que a partir de distintas negociaciones y convenios que se vienen haciendo con la provincia de Buenos Aires contactaremos con nuevos patrulleros en Zárate y una cantidad de elementos necesarios para el abordaje de toda esta problemática”, dijo sobre los detalles que serán brindados próximamente para los vecinos.

“En el marco de un recrudecimiento de la inseguridad que no es ajeno a una realidad política, cultural y social que viene pasando en nuestro país, en la provincia, y del cual el distrito de Zárate no es ajeno, para nosotros este tema tiene un enfoque de sensibilidad humana, por un lado, pero también de responsabilidad institucional. Entendemos que no se pueden utilizar políticamente estos temas, porque son muy delicados, en donde las víctimas padecen una situación muy tremenda, por lo tanto, siempre entendemos que estas cuestiones deben ser tratadas en el marco de la institucionalidad”, continuó.

Asimismo, sostuvo que el Ejecutivo les informó que habrán novedades con respecto al área de Seguridad y que se van a generar mecanismos de participación popular para diagnosticar desde la realidad social: “En ese sentido, nos comprometimos a generar las ordenanzas que sean necesarias para poder establecer y crear estos mecanismos de escucha a nuestras vecinas y vecinos, que aborden específicamente el tema de seguridad, en ámbitos adecuados, donde no se utilice esta problemática en función de campañas electorales, para que podamos establecer en conjunto lo que sea necesario, para afrontar esta problemática que tiene distintas dimensiones y demandas desde lo punitivo y lo social, con mecanismos judiciales y policiales acordes a las circunstancias. De esta manera, nos plantearon que hay una relación institucional con el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y entiendo que con las fuerzas nacionales también. Vamos a tener buenas noticias en función de esta comunicación, acerca de la cantidad de patrulleros que van a venir al distrito en el corto plazo en respuesta a las solicitudes que el Ejecutivo viene haciendo”.

Los concejales Vanesa Palermo, Javier Yagode, Tania Caputo y Cristina Anfolisi.

