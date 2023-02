Arreglo de calles y limpieza de un basural, entre los principales reclamos en el Barrio Jacarandá

El barrio El Jacarandá, ubicado en la calle 34, entre España y Juan B. Justo, está luchando contra problemas de seguridad y de salud pública. A pocos metros de la calle, existe un basural donde habitan ratas, lo que representa un peligro para los vecinos, especialmente para los niños que juegan cerca.

“A media cuadra del basural, en nuestro espacio verde, se encuentra una casona que fue demolida por los vecinos porque la querían usurpar, entonces decidimos derrumbarla. Pudimos sacar algunos escombros, pero otros no. Esto hace que algunos chicos vayan a jugar, pero es delicado porque hay hierros sueltos, el basural está cerca y van las ratas”, describió Yanina Franco, vecina del lugar.

Por otro lado, la inseguridad en el barrio es un problema constante ya que, según advierten, a diario se escuchan tiros y suenan alarmas, sumado a los hechos delictivos de los cuales son víctimas los frentistas.

En ese sentido, piden que en el barrio se lleven a cabo medidas de prevención, el mejoramiento de las calles y la limpieza del basural -donde acuden vecinos de otros barrios a arrojar residuos-, dado las tareas que hasta el momento, consistieron en empujar la basura hacia la zona trasera del predio, sin brindar una solución concreta.

“Necesitamos una garita de seguridad, una calle como corresponde, y la limpieza del basural; la solución no es empujar la basura, porque lo que hace el municipio es empujar la basura para atrás y ahora se hizo una montaña. Detrás de eso se formó un asentamiento y esa montaña nos impide ver”, detallaron.

Del mismo modo, puntualizaron en la necesidad de tareas de mantenimiento de las calles, tales como la calle 34, la cual se encuentra muy deteriorada y donde hace pocos días se produjo la caída de una vecina que terminó con severas heridas en su pierna. Se trata de una vía muy transitada, dado que tiene salida a los barrios España y a Aguas y Energía.

El barrio El Jacarandá se encuentra conformado por vecinos que integran la cooperativa “Mi Casita”, que agrupa a cuatro manzanas y fue creada para mejorar la situación en el barrio, pero actualmente no cuenta con los medios para cobrar la cuota social; aún así, detallaron que fueron los propios vecinos los que financiaron la colocación de postes de luz, focos, cables, cámaras de seguridad, alarmas y mejoras en las calles, las cuales a causa de la falta de mantenimiento, durante los días de lluvia se vuelven intransitables.

