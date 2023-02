Cientos de vecinos se concentraron y movilizaron para pedir seguridad

Un importante número de vecinos se concentró en la noche de ayer en la intersección de la calle costanera e Hipólito Yrigoyen para luego marchar al Municipio y la Comisaría, para expresar su reclamo ante la creciente ola de inseguridad que azota al distrito con una marcha que llevó el lema “Basta de inseguridad: que se despierte el gigante dormido”. El próximo viernes la convocatoria será en el mismo horario, pero en el Parque Urbano.

Con pancartas que tenían leyendas en pedido de más seguridad o aplaudiendo sus manos, se volcaron a las calles para visibilizar un escenario de gran preocupación para toda la comunidad, dado que desde que comenzó el año se produjo un marcado crecimiento de casos de robo y asaltos, así como también episodios violentos que derivaron en cuatro muertes vinculadas a hechos delictivos.

Según comentaron los propios vecinos presentes en la manifestación, la falta de presencia y de respuestas por parte de las autoridades políticas y policiales, fue lo que motivó la acción de reclamo.

Entre los presentes estuvo Gustavo Puebla, ex DT de Cadu, quien expresó: «Creo que a todos los que estamos acá nos han sucedido acciones de inseguridad, me parece que se creó un mal hábito de que nos roben o nos maten. Este gigante dormido que somos nosotros se tiene que despertar. No estamos acostumbrados a venir hacer manifestaciones, tenemos que pensar en nuestros hijos, se tiene que terminar este hábito de que nos roben y nos maten”.

En otro pasaje de su alocución, Puebla sostuvo que “esto no termina acá, esta angustia se transforma en energía positiva” y pidió que el próximo viernes, a las 20 horas se lleve a cabo otra manifestación en el Parque Urbano, para lo cual cada uno de los presentes deberá llevar entre 5 y 10 personas más, con el propósito de sumar más gente al reclamo colectivo.

Según describió Puebla, durante los últimos días mantuvo diálogo con el intendente Osvaldo Cáffaro, con integrantes del Concejo Deliberante, con la oposición y hasta con un funcionario de la Provincia de Buenos Aires.

“El que te roba no te pregunta si sos de derecha, de izquierda o del centro. A mí no me hicieron esa pregunta. Nos acostumbramos a esto porque tenemos miedo, y cómo no vamos a tener miedo si estamos desprotegidos”, expresó y continuó: “El comisario le pasa la pelota a Osvaldo Cáffaro, Cáffaro le pasa la pelota a Berni y en el medio estamos todos nosotros. Que cada uno se haga responsable de quien es el que no quiere seguridad en Zárate”.

Por su parte, Mauricio Rotondo, integrante del Foro de Seguridad de la Zona Sub Rural de Zárate, leyó un texto preparado para la ocasión. “Esta convocatoria surgió ante la grave situación de seguridad que atraviesa la ciudad de Zárate y la falta de respuestas al pedido de mayor seguridad y prevención. Queremos expresar que los niveles de inseguridad con los que convivimos son inaceptables, nos amenazan, nos roban, nos hieren y nos matan sin escrúpulos”, dijo.

En la misma línea, continuó: “Es el intendente, como máxima autoridad municipal, el representante de los ciudadanos, tiene la responsabilidad indelegable de proveer seguridad a la ciudadanía. Exigimos poner fin al estado de pánico con el que vivimos día a día, queremos un Estado presente con políticas públicas de seguridad efectiva en lo inmediato”.

Al trascender la realización de la concentración, miembros del Ejecutivo Municipal y del Concejo Deliberante mantuvieron una reunión para buscar soluciones a la problemática. En esa línea, desde el oficialismo dejaron trascender que en los próximos días llegarían nuevos móviles policiales al distrito.

Del mismo modo, desde el Ejecutivo también confirmaron la dimisión de Gustavo Maidana, quien fuera subsecretario de Seguridad Municipal, quien había solicitado una licencia por el plazo de un año y ya no se encontraba en funciones.

