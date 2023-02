“Le pido a los concejales que no tomemos el tema seguridad con especulaciones políticas”

En diálogo con LA VOZ, el presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla, se refirió al pedido de sesión extraordinaria formulado por la oposición y detalló que desde el Frente de Todos-PJ se encuentran trabajando en un proyecto para brindar soluciones concretas a la demanda vecinal.

En la mañana de ayer, concejales de Juntos se hicieron presentes en el Concejo Deliberante para llevar a cabo la sesión extraordinaria, pero al recinto no acudieron los ediles de los bloques restantes.

Al respecto, Matilla expresó: “Hay un pedido de sesión extraordinaria que tiene que ver con el expediente que pide la interpelación del Intendente Cáffaro; eso fue presentado a comienzos de febrero y la postura de Juntos es que por ser una autoconvocatoria ellos pueden decidir qué día se juntan. La postura mía y de todo el resto, que surge de la norma, es que ellos pueden pedirla y el presidente del Concejo tiene que analizar si están dadas las procedencias para otorgarse una extraordinaria. En este caso, se analizó si tiene la cantidad de firmas que tiene que tener y si tiene urgencia, lo cual en ambos casos considero que si. Frente a esa situación, como presidente del Concejo Deliberante otorgué la extraordinaria y puse como fecha el jueves a las 9 de la mañana”.

En ese punto, el presidente del cuerpo deliberativo sostuvo que es facultad suya formular la convocatoria de manera oficial y lamentó la situación generada en la mañana de ayer.

“Estoy convencido que los vecinos y vecinas no quieren que los concejales estemos discutiendo este tema, sino que nos aboquemos a trabajar y ejerzamos con responsabilidad nuestra obligación. Pero también me considero un presidente que siempre ha tratado de llegar a los consensos, que llamé a labor legislativa el viernes de la semana pasada para abordar este tema, y me encontré con un bloque de Juntos que tiene más intenciones de realizar actos políticos que de buscar soluciones. De hecho, la única propuesta que analizan es la interpelación, con un claro objeto marketinero, cuando creo que llegó el momento de otorgar soluciones concretas”.

Al respecto añadió que se encuentra trabajando en un proyecto que presentarán en las próximas horas, que busca abordar la problemática de la seguridad desde distintos ángulos.

“Por un lado solicitamos que se declare la Emergencia en Seguridad, que nos parece un tema importante porque pone de manifiesto que, si hay una emergencia, es porque algo pasó y por otra parte, le otorga herramientas al Ejecutivo para poder actuar”.

El mismo expediente, también solicita al Ejecutivo Municipal que diagrame un plan estratégico de seguridad y establece el estado de alerta y sesión permanente la Comisión de Seguridad del Concejo Deliberante.

Entre otros de los aspectos del proyecto, Matilla comentó: “Le requiero a la Procuración General de la Corte que preste especial atención a la fiscalía descentralizada de Zárate, le volvemos a requerir la fiscalía descentralizada en Lima; le solicitamos al Ministerio de Seguridad de la Nación la instalación de puestos de control de fuerzas de seguridad nacional en la zona de mayor inseguridad; estamos generando en el ámbito de la Secretaría de Seguridad una asesoría a las víctimas de delitos a los fines de que puedan acompañar y asesorar al momento de tramitar denuncias y asistencia psicológica”.

En la misma línea, el edil continuó: “Estamos creando el Centro Municipal de Rehabilitación y Atención de las Adicciones, es una de las causales que existen y hasta el día que se pueda crear este centro municipal, le pedimos que colaboren con los centros religiosos u ONG que existen. Le estamos exigiendo al Ejecutivo Municipal que dé cumplimiento a la ordenanza 4816, que es de los tótem de seguridad en paradas de transporte público; le exigimos que cumpla con la ordenanza 4937 que crea la figura del defensor público de la seguridad; que cumpla con la ordenanza 4941 qué es la de urnas de denuncias anónimas, con la 4946 que es de corredores escolares seguros y con la 5002 que es la del registro de cámaras privadas”.

A esto, sumarán un pedido de informes para que el Ejecutivo responda cuál es el estado de las cámaras de seguridad del distrito, cuál es el estado de los móviles y qué cantidad de llamados fueron recibidos en la base de la DPU.

“Le pedimos que realice un mapa del delito, a los fines de tomar conocimiento de los lugares donde se realizan delitos contra las personas, contra la propiedad. Y le estamos pidiendo al Ejecutivo para que dentro de los 60 días corridos nos presente un plan estratégico de seguridad”, dijo Matilla y concluyó: “Le estoy pidiendo que los concejales que realicemos actividades concretas, que no tomemos este tema con especulaciones políticas y lo trabajemos entre todos y todas, que generemos los consensos necesarios y recibamos del Ejecutivo Municipal intenciones de trabajar en su conjunto con el resto de las fuerzas de Zárate y Lima”.

Leandro Matilla, presidente del HCD.

Comparte esto: Twitter

Facebook