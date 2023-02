Presentaron al nuevo titular del área de Seguridad municipal

Ayer por la tarde, el Municipio presentó a un ex policía como subsecretario de Seguridad Ciudadana municipal, Miguel Angel Ortiz. Cabe señalar que el área de Seguridad es una secretaría pero el actual secretario de Gobierno municipal, Juan Manuel Arroquigaray, seguirá siendo el secretario de la misma.

“Hace dos horas que asumí mi cargo, no tengo un panorama claro de las necesidades de la ciudad en materia de seguridad porque me llevará días hacer un relevamiento del área. Lo único que puedo decir es que el problema de la inseguridad proviene de una crisis social que no es propia de Argentina sino de Latinoamérica y de la región, Escobar y Campana también tiene problemas de seguridad”, expresó Ortiz; quien fue titular del destacamento de Policía Vial en el año 2012 y titular del Comando de Patrullas (CPC) en el 2015 y 2016

“Aún no hablé con ningún jefe policial y hasta que no me reúna con ellos no tendré un panorama claro. No sé por qué se llegó a esta situación de cinco móviles para el Partido. Claro que se necesitan más móviles y más recursos. Por lo menos 18 móviles”, evaluó Ortiz.

“Conozco el territorio de Zárate y garantizamos que nos reuniremos y coordinaremos acciones con los diferentes niveles de Estado y con el resto de las fuerzas”, concluyó el nuevo subsecretario de Seguridad municipal, Miguel Angel Ortiz.

«NO NEGAMOS LA REALIDAD»

En la tarde de ayer, el propio secretario de Gobierno municipal, Juan Manuel Arroquigaray, reconoció que la seguridad en el Partido está en crisis dado que el gobierno provincial no dispone de recursos suficientes para paliar la situación. De hecho, sólo patrullan el Partido cinco patrulleros de forma activa.

“No negamos la realidad, recogemos el pedido de los vecinos y asumimos una postura seria con el fin de llevar a cabo acciones que puedan resolver la actual situación. Por eso le pedimos al Ministerio de Seguridad de la Provincia más personal ya que lo consideramos insuficiente”, expresó el funcionario municipal.

PEDIDO AL MINISTRO FERNANDEZ

Además, confirmó que le solicitaron al ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, más fuerzas federales para reforzar la seguridad. “Necesitamos mayor acompañamiento de Provincia y Nación”, pidió el secretario de Gobierno.

PERSONAL POLICIAL FORANEO

Otra de las claves para entender la falta de personal en el Partido es que el 58% de los efectivos policiales son foráneos.

“Esto genera que muchos de los efectivos se desplacen de otras localidades y existe un alto número de ausentismo. Y muchos de estos efectivos deciden cumplir horas adicionales en sus localidades de origen que en Zárate. Se trata de un problema concreto que nos dificulta sumar horas adicionales de policías a los móviles de DPU, tal como se nos reclama”, comunicó el funcionario.

Juan Manuel Arroquigaray presentó a Miguel Angel Ortiz como subsecretario de Seguridad Ciudadana.

