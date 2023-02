Se acerca la Cumbre de Cumbres y está abierta la inscripción para certámenes

Del 10 al 19 de febrero, Zárate se vestirá de gala para continuar forjando su identidad cultural a través del tango. Bajo el lema “El Tango Convoca Ciudades”, nuestra ciudad será anfitriona de la Cumbre de las Cumbres: la 12ª Cumbre Mundial y la 12ª edición del Festival Provincial del Tango, toda una aventura para el disfrute de vecinos, vecinas y turistas.

Tal como anunciaron los organizadores, tendrá una enorme grilla donde todos los días habrá representación de artistas destacados, que con los años han adquirido prestigio y reconocimiento del público a nivel local y otros de proyección nacional.

A la par, se llevarán a cabo actividades complementarias, libres y gratuitas, con inscripción previa, que convocan a comerciantes, artistas y la comunidad en general:

CONCURSO DE VIDRIERAS

El Concurso está dirigido a todos los comercios de la ciudad, de cualquier rubro y barrio. Además, es de participación libre y gratuita. Tiene por objetivo la promoción del comercio local, la revitalización del espacio de las vidrieras, a la identificación de los comerciantes y ciudadanos con su barrio, la incorporación del tango y el reconocimiento de los participantes por su creatividad y originalidad.

Para participar hay tiempo hasta el viernes 10 de febrero es necesario solicitar la planilla de inscripción oficial a través del correo: [email protected] con el asunto: PLANILLA CONCURSO DE VIDRIERAS 2023. Una vez recibida, los participantes deberán completar todos los datos necesarios e incluir en el mail una foto del DNI y hasta 5 fotografías de la vidriera ya armada. En el caso de no poder realizar la inscripción virtualmente podrán hacerlo de modo presencial en Brown 355 de 9 a 16 hs.

Las vidrieras deberán permanecer armadas desde el viernes 10 hasta el domingo 19 de febrero. Un jurado evaluará los trabajos de manera presencial. La evaluación constará de dos etapas, una preliminar en la que el jurado evaluará las fotos enviadas por los/las comerciantes al momento de inscripción y una segunda etapa en donde se llevará a cabo la visita del Jurado a cada comercio.

Se otorgarán tres premios por orden de mérito, que consistirán en un monto de dinero en efectivo diferenciado para cada categoría.

CAMPEONATO DE TANGO SALON

Tendrá lugar en las instalaciones del Mercado Witcel (Pinto y Esmeralda) el viernes 17 a partir de las 22 hs.

El Campeonato de Tango de Salón 2023 comprende la categoría de Tango de Salón con dos subcategorías: Adultos (personas de 18 años hasta 49 años inclusive) y Senior (personas de 50 años en adelante hasta los 100 inclusive). Es de participación libre y gratuita, para aficionados/as y profesionales.

El cierre de inscripción es el miércoles 15 de febrero. Las personas que deseen participar deberán solicitar la planilla de inscripción oficial a través del correo electrónico: [email protected], con el asunto: PLANILLA INSCRIPCIÓN CAMPEONATO TANGO SALÓN 2023, completarla y enviarla todos los datos. O hacerlo de modo presencial en la recepción del Centro Cultural Municipal Tito Alberti (Brown 355), en el horario de 9 a 16 hs.

El campeonato estará dividido en dos rondas dentro del mismo día de competición: Clasificatoria: se presentarán todas las parejas inscriptas. Los jurados designados decidirán quienes pasarán a la siguiente ronda a partir de un sistema de puntajes. Y Final: se presentarán las parejas seleccionadas en la ronda anterior. En esta ronda se coronará una de las parejas seleccionadas y además se otorgarán menciones especiales para el segundo y tercer puesto, junto con aquellas menciones que el jurado estime correspondientes.

Se otorgarán tres premios por orden de mérito en cada categoría.

CONCURSO DE CANTORES

Se desarrollará el día jueves 16 de febrero en el Mercado Witcel, y es de participación libre y gratuita. Comprende la categoría de Solistas Vocales para aficionados y profesionales, con subcategorías: Jóvenes (abarca personas de 10 a 17 años. Al tratarse de personas menores de edad, deberán estar acompañados/as por un tutor o tutora), Adultos (personas de 18 años hasta 49 años inclusive) y Adultos Mayores (de 50 años en adelante hasta los 100 inclusive).

El cierre de inscripción es el martes 14 de febrero. Para participar en necesario anotarse de modo presencial en la recepción del Centro Cultural Municipal Tito Alberti o solicitando la planilla por mail a: [email protected]

El campeonato estará dividido en dos rondas dentro del mismo día de competición: Eliminatorias: se presentarán todos los participantes inscriptos. Los y las jurados designados decidirán quienes pasarán a la siguiente ronda a partir de un sistema de puntajes. Y Final: se presentarán los y las participantes seleccionados/as en la ronda anterior. En esta ronda se coronará al ganador/a de cada categoría y además se otorgarán menciones especiales para el segundo y tercer puesto, junto con aquellas menciones que el jurado estime correspondientes.

Los y las participantes podrán tener o no acompañamiento musical, pero no se permitirá pista o música grabada, ni acompañamiento coral.

Mercado Witcel, otra de las sedes donde habrá importantes actividades y espectáculos. En el Anfiteatro «Homero Expósito» habrá espectáculos.

