«Estuvimos hablando de nuevas medidas y metodologías de trabajo contra el delito»

En la jornada de ayer, el intendente Osvaldo Cáffaro y su equipo mantuvieron una reunión con autoridades de Prefectura Naval Argentina con el objetivo de diagramar nuevas acciones en materia de seguridad.

El encuentro tuvo lugar en el Palacio Municipal y del mismo participaron, además del Jefe Comunal, el secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray, el director de Operaciones y Protección Ciudadana, prefecto general Félix Riccillo y sus colaboradores de la fuerza tanto a nivel regional como local. La reunión se da un día después de que el Concejo Deliberante aprobara la declaración de Emergencia en Seguridad en el distrito.

El eje de la reunión estuvo puesto en la seguridad, según detalló Arroquigaray, quien detalló que “si bien estamos trabajando en conjunto y coordinados hace tiempo, estuvimos hablando de nuevas medidas y metodologías de trabajo que vamos a empezar a implementar a partir de sucesos que estamos viendo”.

En la misma línea, el funcionario agregó que “Prefectura y el Ministro de Seguridad de la Nación siempre estuvieron acompañándonos, y en este momento tan difícil se comprometieron en sumar más esfuerzos y trabajo para acompañar a Zárate para poder empezar a revertir lo que nos preocupa”.

Por el momento, desde el Ejecutivo no pudieron adelantar qué tipo de operativos se desarrollarán y qué medidas se comenzarán a implementar en el corto plazo. Lo que sí anunció el Secretario de Gobierno, es que el “DPRO (Dirección de Protección Ciudadana) va a tener su base definitiva en Zarate, en General Paz y 3 de Febrero, donde el Municipio y otras instituciones como la Cooperativa Eléctrica de Zárate, estamos colaborando para llevar adelante esa obra para que se pueda terminar”.

Otro adelanto del funcionario, tiene que ver con la conformación de una mesa de coordinación de la que participarán las fuerzas federales y la DPU, y cursarán invitación para que se sumen las fuerzas de seguridad bonaerenses.

“Fijamos una fecha que será el próximo miércoles, para llevar adelante esta mesa de coordinación, porque nos parece importante poder diagramar acciones conjuntas para obtener los mejores resultados”, señaló.

Según detalló, en la actualidad Prefectura cuenta con un total de 80 efectivos abocados a las tareas de seguridad ciudadana y no descartan que próximamente se puedan sumar más agentes.

“El intendente se puso a disposición para estar al lado de Prefectura acompañando en lo que sea necesario. Estamos agradecidos a las fuerzas que vengan a Zárate y estén al lado nuestro”, dijo Arroquigaray y agregó: “La idea es armar esta mesa de coordinación, estuvimos hablando el tema de estadísticos. Prefectura tiene un detalle minucioso de las estadísticas de los distintos procedimientos que han realizado, lo cual estamos compartiendo y trabajando en conjunto. Eso nos va a servir para tener claridad absoluta en las distintas zonas de acuerdo a cómo se mueve el delito, a los distintos tipo de hechos ilícitos que se van sucediendo y en base a eso poder ir diagramando acciones conjuntas”.

Por último el funcionario se refirió a la declaración de Emergencia en Seguridad que aprobó el Concejo Deliberante, y expresó: “Estamos en un estado de emergencia que nunca hemos negado, y a partir de eso en cumplimiento de lo que dispone la declaración que recibimos y nos ponemos a trabajar en el sentido indicado. Tenemos un problema de seguridad, no lo negamos, nos abocamos y tomamos todas las acciones que están a nuestro alcance para revertir esta situación”.

