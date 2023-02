Reunión de vecinos por la seguridad

A la par de las gestiones del Municipio para reforzar la seguridad (ver página 2), el reclamo de vecinal principal sigue siendo la seguridad; más presencia policial, más cámaras e inversión del Estado bonaerense en el tema y más recursos para resolver esta problemática que se torna inabarcable para una comuna, con muchas aristas y con articulaciones que debería haber con otros niveles del Estado que hoy recién se están empezando a reactivar.

La pregunta de todos los vecinos es “¿Cómo se llegó hasta acá?”. Por eso se reunieron ayer por la noche en el Parque Urbano a modo de realizar catarsis, comentar casos y tratar de marcar una posición en torno a un problema cuyos principales damnificados son los propios vecinos cada día de la semana.

Los propios vecinos aclararon que buscan seguridad, “que no nos roben y que no nos maten”, aclaró Gustavo Puebla, quien fue uno de los oradores junto a Mauricio Rotondo, titular del Foro de Seguridad Suburbana y Rural del Partido de Zárate.

“Nuestra marcha anterior sirvió para que hoy se declare a Zárate en emergencia en seguridad. Hemos logrado ese primer objetivo y la finalidad de esta ley está en que se giren más recursos para la ciudad. Pero no termina ahí la historia, ahora debemos llenar de contenido esa ley, con nuestra demandas. Más patrulleros, más fiscales para Zárate, más personal que tome denuncias, que haya insumos en la comisaría para tomar las denuncias y muchas otras falencias que vemos diariamente y que se solucionan con recursos y con voluntad política”, expresó Puebla, mediante un megáfono oficiando de orador frente a decenas de vecinos que se acercaron a participar de la movilización.

“Hay que seguir en esta línea, de presionar civil y pacíficamente con estas movilizaciones a la clase política porque, está a la vista, las reuniones y algunos principios de solución también”, concluyó.

