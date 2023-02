Seguridad: Se cayó la sesión del Concejo Deliberante

En la jornada de ayer se llevó a cabo la 3ra Sesión Extraordinaria del Concejo Deliberante, convocada a los fines de tratar las respuestas presentadas por el Departamento Ejecutivo Municipal a las preguntas formuladas por los ediles sobre la temática de Seguridad.

Con ausencia de los concejales Ariel Ríos, Marcelo Torres y Vanesa Palermo, la sesión inició con 17 concejales en el recinto donde se dio lectura al documento de solo seis páginas presentado por el Ejecutivo. En ese escenario, la dinámica continuó con la palabra de los concejales presentes y allí, el concejal Marcelo Matzkin presentó una moción para que el cuerpo deliberativo vuelva a citar al Intendente (o al funcionario que designe) para responder preguntas ante los ediles.

Allí se produjo un entredicho con el presidente del Concejo Deliberante y titular del PJ, Leandro Matilla, quien consideró la improcedencia de la moción al tratarse de una sesión extraordinaria. Fue allí, notoriamente molesto por la situación, el concejal Matzkin y el resto del bloque Juntos-Juntos UCR se levantaron de sus bancas, por lo cual la sesión quedó sin el quórum mínimo -responsabilidad que también les cabe a los concejales del Frente de Todos Zárate Lima y Peronismo Renovador ausentes- y concluyó.

En diálogo con LA VOZ, el presidente del cuerpo, Leandro Matilla, se refirió a lo ocurrido y señaló: “Desde el punto de vista formal, todos entendemos que hasta ese momento es válida, por lo tanto ya se dio lectura al expediente”.

Aún así, el concejal se mostró molesto con la actitud de los funcionarios del Ejecutivo Municipal y del intendente Osvaldo Cáffaro, y expresó su “total disconformidad por la manera en la cual fue contestado el expediente, estamos en un estado de emergencia en seguridad, y eso implica que estamos ante algo que necesita mucha atención y trabajar las 24 horas los 7 días de la semana. Una emergencia es algo que alguien tiene que tratar de resolver con la mayor celeridad posible y que es grave”.

En esa línea, consideró que “el Ejecutivo hoy tenía la posibilidad, y eso es lo que yo voté la semana pasada, de demostrar qué importancia le da al tema seguridad y al Concejo Deliberante. Lo que hoy me demostraron es que no le dan ninguna importancia”.

En ese marco, también sumó críticas por los vetos realizados por el Jefe Comunal a ordenanzas aprobadas por el cuerpo y cuestionó que “no fue capaz de ir el Intendente, ningún secretario del área” y agregó que “la contestación de seis hojas que presentaron realmente deja mucho que desear”.

“Zárate hoy se encuentra en un estado de emergencia democrática, que no se respeten los poderes del Estado es algo grave y el intendente Osvaldo Cáffaro no respeta al poder legislativo”, sostuvo y afirmó que “eso altera el orden democrático que se está viviendo en la ciudad”. A eso, sumó que los concejales no tienen acceso al Sistema Rafam, que ningún ciudadano de Zárate y Lima conocen cuales son las normas que dicta el Ejecutivo, ya que no hay boletín oficial y “hay una falta de respeto total a las instituciones y a las normas que regulan la democracia”.

Para Matilla la posición adoptada por el Ejecutivo en este delicado escenario representa una gravedad institucional que deriva en los problemas que registra la ciudad en torno a distintas áreas como seguridad, infraestructura, salud, entre otros aspectos. “Estoy muy preocupado por lo que pasó hoy”, expresó.

Por último, respecto del documento con respuestas a las preguntas de los concejales, el cual lleva la firma del Intendente y el Secretario de Seguridad, consideró: “Las respuestas fueron escuetas, poco profundas, sin proyección de futuro. Como cuando alguien contesta algo para sacárselo de encima, sin confiar en que puede servir para que los concejales trabajen. Es muy triste para democracia que un Departamento Ejecutivo envía eso al Poder Legislativo. Como mínimo debieron ser traídas en persona por el Intendente o el Secretario. Un intendente no es democratico solo porque gana elecciones y lo votan más que a otro, eso es un acto de la democracia importante, pero la democracia tiene actos todos los días que hay que hacer valer y defender”.

CRITICAS A LA OPOSICION

Con el mismo tenor el edil se refirió a la oposición: “Me parece una actitud de mezquindad política la de Matzkin y los concejales de Juntos; los vecinos y vecinas nos están pidiendo que nos sentemos a proponer soluciones y herramientas concretas al tema de seguridad, nos quieren ver discutiendo propuestas, no nos quieren ver en este tipo de discusiones que no conducen a nada. El haberse parado en una sesión en la cual tratábamos el tema de seguridad, también están afectando a la democracia. De la misma manera en la que el intendente se equivoca en no dar una señal y venir al Concejo Deliberante a hablar del tema de seguridad, Juntos se equivoca en no dar una señal de que los concejales podemos discutir”.

Momento en que los concejales opositores se retiran de la sesión.

