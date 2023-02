Cambios en el servicio de recolección por el feriado

Por el feriado de Carnaval del próximo lunes 20 y martes 21 de febrero, la empresa ENTRE informó que se aplicarán cambios en el cronograma de recolección de residuos en la ciudad de Zárate

• Recolección de residuos diaria nocturna de domingos a viernes: NO sacar las bolsas el día domingo 19 de febrero. El servicio volverá a la normalidad el día lunes 20 desde las 21:00 hs.

• Recolección de residuos diaria diurna de lunes a sábado: NO sacar las bolsas el día lunes 20 de febrero. El servicio volverá a la normalidad el día martes 21 a partir de las 5:00 hs.

• Recolección de residuos diurna los días lunes, miércoles y viernes: NO sacar las bolsas el día lunes 20 de febrero. El servicio volverá a la normalidad el día miércoles 22 a partir de las 05:00 h.s Como refuerzo para esta ruta se realizará una recolección diferenciada el día martes 21.

En tanto, no se verán afectados los vecinos que tienen el servicio de recolección diurna los días martes, jueves y sábados.

EN CAMPANA

El próximo martes 21 de febrero no habrá recolección de residuos en Campana con motivo del feriado del Carnaval. En esa fecha, tampoco se contará con el servicio de barrido de calles ni de retiro de montículos.

Además, informaron que el lunes 20 (también feriado) solo se prestará el servicio de recolección domiciliaria en su horario habitual. La empresa Agrotécnica Fueguina retomará la totalidad de las tareas el 22 de febrero.

La empresa ENTRE informó los cambios por el fin de semana largo.

Comparte esto: Twitter

Facebook