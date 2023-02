Detección de caso de Gripe aviar en ave silvestre de Argentina

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) informó la primera detección en el país de influenza aviar A (H5) en gansos andinos (Chloephaga melanoptera) en la laguna de Pozuelos, al noroeste de la provincia de Jujuy, cerca de la frontera con Bolivia.

Por el momento, la enfermedad no se transmite a las personas a través del consumo de carne aviar y sus subproductos. Por lo tanto, no hay peligro en la ingesta de estos alimentos. Adicionalmente, cabe destacar que el riesgo de transmisión a humanos es bajo.

La Influenza o gripe aviar es una enfermedad viral que afecta tanto a las aves de corral como a las silvestres, y puede afectar ocasionalmente a las personas expuestas, siendo causada por múltiples subtipos: A H5N1, A H5N3, A H5N8, etc., cuyas características genéticas evolucionan rápidamente.

Las personas pueden contraer la influenza aviar principalmente a través del contacto directo con animales infectados (vivos o muertos) o con sus entornos contaminados. La transmisión del virus a las personas ocurre cuando las secreciones o excretas de aves infectadas son inhaladas o el virus entra en boca, nariz u ojos. A su vez, las aves acuáticas silvestres son un reservorio importante de los virus influenza A y las poblaciones de aves de corral pueden infectarse por contacto con aves silvestres.

La influenza aviar y otros virus de la influenza zoonóticos pueden manifestarse con cuadros asintomáticos o leves con afectación de vía aérea superior o progresar a formas graves de neumonía, distress respiratorio y compromiso multiorgánico. Son síntomas frecuentes: fiebre, tos, odinofagia, mialgias, cefalea, disnea, conjuntivitis, según el subtipo de virus.

Hasta ahora no se ha reportado transmisión humana sostenida de persona a persona causada por virus de influenza aviar A H5N8, A H5N2, o A H5N1 ni en la Región de las Américas, ni a nivel mundial. En 19 años, desde 2003 a 2022, se notificaron 868 casos de influenza aviar en humanos en todo el mundo.

Sin embargo, la circulación emergente y continua de influenza aviar en aves de corral y aves silvestres representa un problema de salud pública, ya que los virus influenza tienen el potencial de presentar mutaciones dentro del genoma o intercambio de segmentos del genoma entre diferentes subtipos virales de diferentes especies (reordenamiento) que pueden resultar en un aumento de la transmisibilidad entre los seres humanos. La cooperación multisectorial es de suma importancia para coordinar las actividades de vigilancia, prevención y respuesta de manera oportuna y efectiva

Dr. Federico R. Simioli Médico Infectólogo M.N. 134255 M.P. 551400

