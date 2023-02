El ministro de Salud visitó el hospital y le entregó una ambulancia al Municipio

En la mañana de ayer, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, visitó el Hospital Zonal Virgen del Carmen donde hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad que se sumará a la flota del Servicio de Emergencias Municipal.

En representación del intendente Osvaldo Cáffaro estuvo el secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray, junto con el subsecretario de Estrategia Sanitaria, Pablo Terrens, y del subsecretario de Planificación Estratégica de la Salud, Guillermo Sokol. Allí también estuvieron presentes autoridades del nosocomio provincial.

Se trata de una camioneta Mercedes Benz, modelo Sprinter 316 año 2022, la cual se encuentra equipada con camilla con tabla, un tubo de oxígeno ultraliviano de 415 litros de transporte, y otro de oxígeno central de 1 m3, con manómetro ultraliviano y central, silla de ruedas plegable, tensiómetro, estetoscopio, flumiter con frasco, un kit de primeros auxilios, y otro de herramientas. Se trata del vehículo número 10 que entrega el Ministerio de Salud en lo que va de este año y, con esta unidad, ya suman 99 ambulancias distribuidas en toda la provincia con el objetivo potenciar y fortalecer la red zonal de derivación.

“Venimos para ver los avances de este Hospital que estaba con condiciones edilicias muy deterioradas, con problemas en los techos, todo eso se pudo ir mejorando. Estamos con muchos proyectos arquitectónicos, para que en conjunto el Ministerio de Infraestructura de la Provincia, el de Salud y el Municipio poder mejorar salas de internación, seguir avanzando en la incorporación de tecnología”, dijo Kreplak y agregó: “El gobernador nos pidió que hagamos un esfuerzo en recuperar el sistema de emergencias en la provincia de Buenos Aires, que venía muy mal”.

El Ministro también recorrió las instalaciones del Hospital, donde dialogó con las y los trabajadores de los diferentes servicios y puso en valor el trabajo esencial que realizan en ese establecimiento, que es de referencia en la región.

Respecto del vehículo entregado, detalló: “Es una inversión de $26.800.000, que tiene la capacidad de ser una terapia intensiva móvil. Es importante para todo el distrito en general, pero en particular para poder potenciar el trabajo con la región de Lima, porque hay veces una localidad ya con mucha población, precisa una asistencia de mayor complejidad”.

En su análisis del nosocomio refirió: “Las cosas que tiene el hospital como más críticas, no son por deterioro, sino por lo antiguo. Hay consultorios que son muy pequeños y no dan respuesta a las necesidades reales. Sobre eso ya hay proyectos, de hecho hay un programa que se llama ‘Salud a la obra’ y ya tenemos un acuerdo desarrollado con el Municipio, ya se hizo el pliego, ya se hizo la transferencia de los recursos que son $100.000.000 y ya pronto se hará la licitación”.

En ese sentido, remarcó: “Nos llevamos propuestas nuevas, desafíos nuevos, articulaciones necesarias. Escuchamos a los trabajadores y trabajadoras. Post Pandemia hay mucho cansancio, mucho agotamiento, por eso hay que pensar en la toma de soluciones para esto, pero también, cuando uno viene a plantear que está el gobierno detrás y que vamos a hacer las obras, también hay expectativas, hay mucho amor propio, por el hospital, por la salud pública”.

Por su parte, Arroquigaray expresó su agradecimiento la visita del ministro y dijo: “Nosotros tenemos mucho traslado desde la zona de Lima a Zárate y sumar una ambulancia de estas características es muy importante para nuestro sistema de salud. Estamos a disposición desde el Municipio, estamos trabajando y destacando el compromiso del ministro con nosotros”.

