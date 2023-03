«En la salud no hay gasto, hay inversión»

El Intendente Osvaldo Cáffaro inauguró el miércoles pasado el período de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante donde rindió cuentas de lo realizado en el 2022 e informó lo proyectado para este 2023, haciendo muy especial énfasis en el tema seguridad y ejecución de obras, como informamos en la edición de ayer. Pero además, el jefe comunal trató otros temas.

Salud

En materia de salud, describió el esfuerzo realizado desde el Municipio: “En cuanto a la salud no dejamos de invertir en ella. Que exista un Hospital Intermedio llamado René Favaloro no ha sido cuestión de magia, sino de gestión. En la salud no hay gasto, hay inversión, nunca mercantilismo. Seguiremos desarrollando diversos programas, entre los que se destacan “Para verte mejor” para detectar patologías de la vista en todos los rangos etarios que se lleva adelante en colaboración con el Club de Leones de nuestra ciudad”.

“Otro tema que nos ocupa especialmente es la atención primaria de la Salud, a cargo de Salud Territorial, donde se sigue de cerca a los vecinos desde el Hospital Intermedio René Favaloro, la Unidad Sanitaria Dr. Aurelio Aleotti de Lima y los centros de atención primarias: Unidad Sanitaria Alicia Moreau de Justo en Barrio Bosch, Unidad Sanitaria COVEPAM, Unidad Sanitaria San Martín de Porres, Mariano Moreno, FONAVI y Villa Angus, donde se realizaron 328.127 prestaciones durante 2022 y pretendemos incrementar la llegada de las mismas”, completó.

“Entre los objetivos más importantes del área se contempla la construcción de un centro de castración de Mascotas con una inversión aproximada de 50 millones de pesos, en coordinación con las ONG locales que trabajan esta temática y distintas universidades en una clara articulación público-privado”, dijo en referencia a la ruta de trabajo consensuada con las organizaciones de protección animal y en el marco de visitas a centros de castraciones masivas de la localidad de Funes, en Santa Fe y al Municipio de Alte. Brown, que permitirá contar con un centró de castraciones y realizar un cronograma itinerante en los barrios de Zárate y Lima.

