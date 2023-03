«Todos tienen que tener el número de whatsapp de los funcionarios públicos»

El presidente del Concejo Deliberante de Zárate, Leandro Matilla, se mostró muy crítico de la gestión municipal luego de la apertura de sesiones ordinarias y el discurso del intendente Osvaldo Cáffaro.

En este caso fue más allá de sus declaraciones y aseguró que el vecino de Zárate no está siendo escuchado: “La distancia que tiene que haber entre un vecino y un funcionario público debe ser un whatsapp. Todos tienen que tener el whatsapp de los funcionarios”, dijo Matilla.

“Hoy el Concejo Deliberante está a disposición para analizar, controlar y acompañar las políticas municipales. Pero, por otro lado, no estamos atados a la agenda municipal. Y no aprobaremos nada sin analizarlo y consensuarlo”, anticipó.

En este sentido, adelantó que el 16 de marzo llevarán la sesión a Lima y seguirán sesionando “puertas afuera”.

“Seguiremos con la modalidad de Banca Abierta y cada vecino debe saber que encontrará en el Concejo Deliberante un lugar para ser escuchado”, declaró.

En tanto, volvió a criticar a la gestión municipal; “Género y Medio Ambiente son temas importantes que deben estar en la agenda y deben ser tratados de otra forma de cómo son tratados en la actualidad. Hay que mejorar el transporte público y lo que vemos, en general, es que no existe en la ciudad una red de generación de ideas, ya que todo programa o idea surge desde el Ejecutivo municipal, sin consenso, y alejado de las demandas de la ciudadanía. Como ya hemos dicho, el principal déficit es que no se está escuchando al vecino”, señaló el presidente del HCD, Leandro Matilla.

«UNA CIUDAD SEGURA E INCLUSIVA»

«Debemos proponernos vivir en una ciudad inclusiva, segura, sustentable y amigable. Amigable con los adultos, jóvenes, enfermos, con el medio ambiente y con la discapacidad. Que sea Inclusiva para garantizar igualdad de derechos y segura para trabajar y disfrutar libremente», concluyó Matilla.

