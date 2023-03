La justicia dio curso a la medida cautelar para frenar el estacionamiento medido

Desde el bloque de Juntos en el Concejo Deliberante informaron acerca de las novedades en torno a la acción judicial presentada para frenar el sistema de estacionamiento medido en el Centro.

“La justicia dio curso a la medida cautelar presentada por el Estacionamiento Medido y notificó al Intendente para que en 5 días justifique la legalidad de su vigencia. Por más que le den un año no van encontrar la ordenanza ¿Sabés por qué? Porque no existe”, expresó uno de los referentes del espacio opositor, Marcelo Matzkin.

En esa línea, agregó que “es un paso más que se da para poner claridad sobre algo que consideramos ilegal”, tras conocerse que el Ejecutivo Municipal deberá contestar a la Justicia sobre los argumentos que Matzkin expuso para iniciar la acción cautelar, en el transcurso de la semana que viene. La medida cautelar tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Nro. 1 a cargo de la Jueza Mónica Ayerbe.

En ese marco, edil remarcó que “el cobro del estacionamiento es una tasa, la cual debe ser aprobada sí o sí por el Concejo Deliberante, cuestión que nunca ocurrió, esto que quiso imponer el Municipio a la fuerza se llama arbitrariedad y no es ordenatorio del espacio público, sino que buscan recaudar para una fundación que tampoco nunca dio la cara”.

El sistema había empezado a aplicarse el mes pasado.

Comparte esto: Twitter

Facebook