El INDEC aún no confirmó los habitantes de Lima

Durante enero, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INDEC) publicó la actualización de la cantidad de habitantes en cada municipio bonaerense en función del procesamiento de los datos del censo del año pasado.

En ese sentido, la Provincia de Buenos Aires presentó 17.569.053 habitantes en total, la Nación 46.082.160 de personas y luego brindó el detalle de cada uno de los municipios. No obstante, aún se sigue procesando toda la información recolectada por los censistas y los datos oficiales, y finales, estarán para mediados de este año.

En cuanto al municipio de Zárate, confirmaron que tiene una población de 132.087 personas. Esto es mucho menor a las 138.022 personas que informaron el año pasado.

Pero el gran pregunta para el distrito es cuántos habitantes tiene Lima; ya que los datos provisorios registrados hasta el momento, confirman que la población de la ciudad de Lima ascendería a 32.996 personas, según los datos oficiales que adelantó la Jefatura de Inspección Distrital, el área que tuvo a su cargo la coordinación de las tareas censales.

En función de tales datos provisorios, es que los concejales pidieron al INDEC que confirme esta información, ya que no pueden creer el crecimiento de Lima, que en el censo del año 2010, contaba con 10.219 habitantes y hoy contabilizaría casi 33 mil. Presumen que algunos de los datos comunicados por Inspección Distrital son erróneos.

En una de las últimas sesiones del período ordinario del año pasado, los ediles aprobaron por unanimidad acceder a los datos certeros sobre el censo de este año para determinar la cantidad cierta de habitantes de Zárate y Lima.

Lo que aclaran hoy desde la Jefatura de Inspección Distrital es que los datos suministrados de Lima corresponden a dos sectores, “Lima Rural” y “Lima Urbano”.

Pero tras la declaratoria de Lima Ciudad, aún no se conocen, de forma certera, cuáles son los límites de la ciudad de Lima. Y tal definición, aclaran, la tomará el INDEC. Es decir, no se conoce de forma certera dónde empieza y termina el ejido urbano de Lima tras la declaratoria de la provincia. Se trata de una determinación que sigue pendiente como así también la definición de cuáles son las áreas periféricas de Lima y cómo se contabilizarán estas características poblaciones en el registro censal.

Precisamente, la declaratoria de Lima como ciudad, por parte de ambas cámaras legislativas y su posterior ratificación del gobierno bonaerense en abril de este año, significó un gran paso para los limeños en su afán de visualizar las necesidades de su pueblo pero también la adhesión a la Ley 10806, la cual establece que, demográficamente para ser declarado ciudad, los pueblos o localidades de Partidos del Conurbano Bonaerense o del Gran La Plata, deberán contar con una población no inferior a 30 mil habitantes.

Los propios vecinos limeños calculaban que la población se había duplicado en los últimos diez años a raíz de la obra de Atucha II, pero parece que, finalmente, se quedaron “cortos” en sus estimaciones.

Las últimas informaciones del INDEC no arrojaron certezas sobre la ciudad de Lima y aguardan que recién a mediados de este año se acceda a los datos oficiales y a partir de allí tener otra dimensión del crecimiento limeño y, posteriormente, conformar políticas públicas afines a las demandas de los vecinos y vecinas.

Comparte esto: Twitter

Facebook