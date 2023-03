Bomberos monitorea la zona cercana a Atucha luego de extinguir el fuego

El martes por la mañana incendios de pastizales afectaron la zona de Lima y el Complejo Nuclear Atucha, en ambas márgenes del Río Paraná de las Palmas.

Recién cerca de las 17 horas el fuego se controló gracias a la acción de cuatro dotaciones de bomberos, tres helicópteros de Policía y un avión hidrante del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. También se requirió el apoyo externo de Defensa Civil de Buenos Aires, Región 8; Bomberos de Compañía 12, 13, de la delegación municipal de Lima y de Barómetro Zárate, entidad local especializada en meteorología y emergencia.

Fuentes de Bomberos aseguraron que la situación se mantuvo bajo control operativo y sin riesgos para la planta nuclear de Atucha.

No obstante, la empresa, los bomberos y Defensa Civil continúan monitoreando la evolución de las cenizas en lo que se denomina “guardia de cenizas”.

EL FUEGO ESTA «CONTENIDO»

Actualmente, y según el parte informativo de Barómetro Zárate, el fuego se encuentra “contenido”.

“Se trabajó, y se continúa trabajando, en la contención del fuego con personal de la central nuclear, representantes del Plan de Manejo del Fuego, Bomberos Voluntarios Compañía 12 y 13, Defensa Civil Zárate, Defensa Civil Buenos Aires, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y desde nuestra entidad con apoyo meteorológico y con la Unidad Civil de Emergencias que debió asistir a tres bomberos sofocados por las llamas, el calor y el humo”, informó Barómetro Zárate.

Por otra parte, desde Nucleoeléctrica aseguraron que la operación segura de la Central Nuclear Atucha I no se vio afectada por los focos de incendio en la zona lindera al Río Paraná de la Palmas, en cuyo margen está ubicado el Complejo Nuclear Atucha.

«Ante una posible presencia de humo en las instalaciones, se definió anticipar una hora el egreso del personal de planta no afectado a la operación de la planta. Aclaramos que esto NO es una evacuación de la planta y que el funcionamiento de la misma continúa sin inconvenientes», aclararon en un comunicado desde la empresa.

