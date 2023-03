Homenaje a las mujeres en el Partido Justicialista

En la tarde de ayer, se llevó a cabo en la sede del Partido Justicialista de Zárate ubicada en Moreno 251, una importante actividad por el Día Internacional de la Mujer con el objetivo propuesto en trazar propuestas para abordar la temática de género.

Se trató de una actividad que se inició con las palabras del presidente del Partido Justicialista de Zárate, Leandro Matilla y de la concejal Mónica Cabeza, donde puntualizaron en la importancia de generar espacios de debate.

La jornada continuó con un reconocimiento a dos mujeres integrantes del Partido, ambas ya fallecidas, como Cristina Bigarella y Marta Rojas. Luego se presentó una diapositiva con reflexiones, conceptos e imágenes que tenían como objetivo generar disparadores que deriven en aportes para el debate. Luego se delineó un documento que, según adelantaron, se convertirá en propuestas.

En diálogo con LA VOZ, la concejal Olga Cerato, reflexionó: “Es un día de dolor, porque sigue habiendo muertes, hubo 36 muertes en lo que va del año, es un momento para seguir reflexionando sobre esos derechos que hemos adquirido y que hoy no se están cumpliendo. La lucha es larga y hay muchas cosas por trabajar todavía. Es un día para sentarnos a un debate serio, tranquilo, con una mirada hacia las propuestas. La idea es poner hacer un documento donde esta lucha se vea reflejada con las propuestas reales de cosas que hasta ahora no se vienen haciendo y no se vienen dando”.

En ese sentido, destacó la importancia de que estas propuestas se materialicen y dejen de ser expresiones de deseo: “Estamos cansadas de expresiones de deseo. Queremos que algunas de ellas se hagan realidad, sabemos que en Zárate nos faltan muchas cosas, y todavía el machismo sigue estando instalado”.

Con respecto a los desafíos inmediatos de la lucha de las mujeres, apuntó que uno de ellos es el de lograr Justicia. “La justicia es la que tiene que empezar a trabajar, necesitamos una justicia comprometida que asista y que haga cumplir la ley. No como pasó con el intento de femicidio de Cristina Kirchner, que estamos ahí parados porque no tenemos la justicia comprometida con la sociedad”.

Por último, Cerato remarcó la gran presencia de militantes que se acercaron a participar de la actividad y concluyó: “Hay gente que todavía se involucra, que piensa que podemos seguir cambiando. Eso es un combustible”.

