Tirapiedras atacan a automovilista en avenida Santa Fe y Camino 038

La modalidad delictiva conocida como los “tirapiedras” no cesa y cosecha regularmente un preocupante número de víctimas en la zona, ante la pasiva mirada de las autoridades encargadas de garantizar la seguridad vial de los vecinos.

En reiteradas oportunidades se informó desde este medio sobre los hechos ocurridos en zonas claves. Entre ellas, se destacan la Ruta 193, la Ruta 6 a la altura de los barrios Bosch, Saavedra y Las Violetas; la Ruta 9 entre Campana y Zárate; la Ruta 193, tanto en las cercanías de la planta Toyota como en las inmediaciones del barrio La Florida; las colectoras de la Ruta 9 entre Ruta 193 y avenida Antártida Argentina, y en la avenida Santa Fe, cerca del Parque Industrial.

Se trata de puntos estratégicos donde los malvivientes aprovechan zonas de oscuridad o que presenta vegetación tupida a los fines de poder guarecerse para evitar ser descubiertos.

En esta ocasión, un vecino de la ciudad de Lima que trabajaba en Zárate, fue atacado cuando circulaba por las cercanías del cruce de la avenida Santa Fe y el camino 038. Allí, un proyectil impactó contra su parabrisas provocándole una importante rotura que, afortunadamente no pasó a mayores. Se trata de una modalidad ya conocida, a través de la cual los delincuentes buscan generar la detención del rodado para luego abordar a su víctima con fines de robo.

En este caso, el conductor resultó ileso y no tuvo que lamentar mayores daños; aún así, pidieron acciones concretas para tratar de erradicar esta modalidad delictiva cada vez más presente, por lo cual solicitaron que las autoridades lleven a cabo la limpieza del cañaveral allí ubicado, dado que funciona como refugio de personas dedicadas a atacar automovilistas.

