Axel Kicillof y Abel Furlán en el acto de normalización de la CGT Regional La Plata

La CGT Regional La Plata que incluye miles de trabajadoras y trabajadores de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen, Ranchos y Punta Indio se normalizo anteayer en un Congreso realizado en el Camping del SOSBA. Se puso así fin a 17 años de discusiones internas y desencuentros.

Con representantes de 72 organizaciones gremiales y las presencias del gobernador bonaerense Axel Kicillof y varios de sus ministros, el Secretario de Interior de la CGT de la República Argentina, Abel Furlán y otros reconocidos dirigentes gremiales, el encuentro se caracterizó por su fuerte contenido político.

“El peronismo debe retomar su senda y trabajar para la reelección de Axel porque él es quien da más y mejores respuestas da a los intereses y necesidades de los trabajadores”, expresó Furlán.

El también Secretario General de la UOMRA trazó el eje discursivo que después tomarían otros oradores al señalar: “Es necesario movilizar para romper la proscripción de Cristina Kirchner y concluyó: “ Tenemos los trabajadores una enorme responsabilidad. Perón nos señaló como la columna vertebral del movimiento peronista y este es el momento de hacernos cargo de esa señal”.

A su turno el Gobernador Kicillof repasó los intentos de proscripción de Perón y los enlazó con la situación actual de Cristina. En otro momento de su alocución señaló:” Nadie puede pensar en llegar al triunfo si no es recorriendo, caminando, discutiendo y dialogando” y agregó: “Cuando en 2015 se perdieron las elecciones y el peronismo y el movimiento obrero estaban divididos, a todos les quedó muy claro que solo articulando se iba a poder conseguir un triunfo que vuelva al neoliberalismo a sus cuevas financieras. La unidad se forjó de abajo hacia arriba y se hizo necesaria mucha comprensión y solidaridad. Ganar una elección no es algo de individuos sino una construcción colectiva”•

No pasó desapercibido a los presentes el apoyo al actual ministro bonaerense Julio Alak como posible candidato a la Intendencia de La Plata.

La CGT Regional será conducida por un triunvirato integrado por Julio Castro de SOSBA, Antonio Di Tomasso de UOM y Héctor Nieves de UPCN.

“El peronismo debe retomar su senda y trabajar para la reelección de Axel porque él es quien da más y mejores respuestas da a los intereses y necesidades de los trabajadores”, dijo Furlán

Comparte esto: Twitter

Facebook