Devoluciones por los cortes de luz

En la jornada de ayer se llevó a cabo en el Concejo Deliberante una reunión ampliada de la comisión de Labor Legislativa, de la que participaron -además de los concejales- integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa Eléctrica de Zárate y funcionarios del Ejecutivo Municipal. Los integrantes del PRO dentro del bloque Juntos, decidieron no participar del encuentro.

Entre los asistentes estuvieron el presidente de la Cooperativa Eléctrica de Zárate, José Luis Mangini, y el secretario de Gobierno, Dr. Juan Manuel Arroquigaray, quienes intercambiaron información y recibieron consultas trasladadas por los ediles, entre los que también estaba el presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla.

Los cortes del suministro eléctrico afectaron a un 20% de los usuarios de la ciudad, lo que se traduce en un total de aproximadamente 10.300 viviendas, generando un marcado incordio en varios vecinos que vieron afectado su modo de vida diario frente a esta situación excepcional.

El primero en tomar la palabra fue Matilla, quien destacó que sea el Concejo Deliberante el espacio donde se pudo desarrollar la reunión, a la vez que cuestionó la decisión de los concejales del PRO, quienes manifestaron su disconformidad y pidieron la suspensión de la encuentro. Se aclara que fueron los ediles del PRO los ausentes de la jornada, dado que el concejal Norberto Toncovich, que integra el interbloque de Juntos-Juntos UCR, sí estuvo presente. Los ediles pudieron pedir explicaciones, conocer las causas de los cortes y exteriorizar el reclamo de las vecinas y vecinos, según detallaron.

“Fue una muy buena reunión donde nos pudimos manifestar, hemos cumplido nuestra función de representar a los vecinos y vecinas, y también escuchar al Ejecutivo como a la Cooperativa sobre la manera en la que se va a abordar de ahora en más”, dijo Matilla y agregó: “No son momentos de mezquindades políticas, es momento de escuchar, de presentar propuestas concretas y resolverlas”.

En ese sentido, señaló que a lo largo de la reunión se abordaron distintos ejes como la situación de los últimos cortes, la gran cantidad de usuarios que se quedaron sin el suministro y también detalló que recibieron el plan de obras de la CEZ, orientado a resolver futuras contingencias. Del mismo modo, destacó “las gestiones realizadas por el Ejecutivo y la CEZ tendiendo a subsanar y llegar con una respuesta a los usuarios que se han visto afectados”. Durante el mitin también se delineó una agenda de trabajo sobre la que se avanzará en un próximo encuentro que, estiman, se llevará a cabo en aproximadamente 15 días.

Mangini: “Vamos a hacer una devolución a todos los vecinos afectados de las zonas sur y norte”

En su turno, el presidente de la CEZ, José Luis Mangini, comenzó diciendo que “la Cooperativa es de todos, somos todos socios y somos parte”. Seguidamente, reconoció y asumió los cortes de energía sufridos y mencionó que “fue una ola de calor nunca vista desde 1906, tuvimos una excepcionalidad climática que produjo que las temperaturas medias, altas y mínimas, fueran el récord desde que se mide el clima. Eso cayó en un récord de consumo, no solo a nivel nacional; todos esos días la Cooperativa Eléctrica de Zárate estuvo sobre el 95% de su capacidad, al borde de la transformación”.

En esa línea, Mangini puntualizó en que “el uso racional de la energía se impone una vez más”, como una de las medidas de la que todos los usuarios pueden ser parte para cuidar la demanda eléctrica.

“Trajimos los planes de obra para el futuro, proyectos de obra no sólo sobre lo que pasó sino sobre lo que la CEZ va a hacer”, dijo Mangini y expresó que la importancia de dar respuestas rápidas a los usuarios, dado que si la misma se demora, no es buena.

“Vamos a hacer una devolución el mes que viene, en el recibo, a todos los vecinos afectados de la zona sur y la zona norte de la ciudad por ese acontecimiento”, anunció y amplió: “La devolución de los usuarios se da hace más de 30 años manera semestral, estamos en el semestre de diciembre a mayo. Todos los acontecimientos que ocurren en el semestre, se informan en el OCEBA, que cuando cierra el semestre saca la cuenta de la energía no vendida y nos informa cual es la devolución”. En ese sentido, puntualizó en que siguiendo ese camino, el resarcimiento a los vecinos llegaría recien en el mes de junio o julio.

Por tal motivo, en un trabajo conjunto con el Ejecutivo Municipal, tomaron la determinación de solicitar al OCEBA una medida excepcional única en la Provincia de Buenos Aires, la cual consiste en solicitar una autorización para acortar los plazos y que la devolución pueda ser efectiva el mes que viene. Con esta alternativa, la CEZ será la encargada de calcular la energía no vendida a través de la fórmula utilizada por el OCEBA, y el organismo será el encargado de validar el proceso a los fines de reducir los tiempos administrativos. Desde el Municipio y la CEZ esperan que el organismo de control avale en el transcurso de esta semana la propuesta.

Al respecto, adelantaron que la devolución será -aproximadamente- el equivalente a una factura del servicio eléctrico, cuya suma total para la CEZ representa más de 12 millones de pesos.

AGRADECIMIENTO DESDE EL MUNICIPIO

Por último, el secretario de Gobierno municipal, Juan Manuel Arroquigaray expresó su agradecimiento al Presidente del Concejo Deliberante, los concejales presentes y lamentó que no estuviera la totalidad del cuerpo deliberativo presente en la reunión.

“Tanto el Ejecutivo como la CEZ vienen trabajando de manera articulada desde el día inmediatamente siguiente al que ocurrieron los hechos que todos conocemos. A partir de eso se generó un expediente que hoy compartimos con los concejales, en el cual la CEZ informa los usuario que se vieron afectados y empezamos a trabajar en un sistema novedoso donde la compensación que siempre se hizo pueda hacerse de una manera más ágil y más rápida”, dijo el Secretario de Gobierno y agregó: “Estamos trabajando en este tema, buscando una solución, ocupados y preocupados en cómo vaya a seguir adelante. Fue un encuentro superador, una reunión muy positiva para todos los que participamos donde pudimos despejar muchas dudas en cuanto a lo que se trabajó y cómo se va a seguir trabajando”.

Ariel Ríos, Tania Caputo, José Luis Mangini, Leandro Matilla, Juan Manuel Arroquigaray, Vanesa Palermo, Javier Yagode y Mónica Cabeza.

Comparte esto: Twitter

Facebook