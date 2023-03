Usurparon un terreno privado en Avenida Antártida

El pasado jueves, un grupo de personas tomó un predio ubicado en avenida Antártida Argentina y calle 46, en las cercanías del Hospital Intermedio Municipal Dr. René Favaloro.

Según detallaron desde el Municipio, “se trata de la intrusión en un terreno privado de importantes dimensiones, que fue tomado y loteado por un significativo número de personas en menos de 24hs”. El predio en cuestión tiene una extensión de 10 hectáreas y pertenece a una empresa cuyos propietarios no son de Zárate, aunque fuentes consultadas detallaron que el lugar contaba con un cuidador.

Precisamente, la persona a cargo de preservar el lugar fue expulsada por los intrusos cuando se acercó al día siguiente y fue la primera persona en radicar la denuncia en la Comisaría 1ra. Luego, al tomar conocimiento los dueños del campo, también formularon una denuncia ante la UFI Nro. 7 del Departamento Judicial Zárate Campana con intervención del Dr Alberto Gutiérres.

“Teniendo en cuenta lo ocurrido, el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la secretaría de Hábitat procedió, según el protocolo vigente, a realizar las tareas de verificación de titularidad logrando contactar al propietario del terreno a efectos que, tal como se debe proceder, realice la denuncia correspondiente ante la justicia criminal y correccional ante la posible comisión de delitos”, detallaron desde la Municipalidad y agregaron: “Sin embargo, el municipio, tomará las medidas necesarias acompañando al vecino propietario del terreno y elevando la documentación del caso a la justicia para una rápida solución, que garantice el orden y la tranquilidad de los y las vecinas del sector, y la zona de influencia”.

“Hubo organización previa ”

Con el correr de las horas se pudo ver una intensa actividad en el predio ocupado por un nutrido grupo de personas que, durante los últimos días, se abocaron a tareas de limpieza y demarcación del lugar. El rápido accionar desplegado despertó suspicacias en la Municipalidad que advirtieron un movimiento coordinado, dada la inmediatez en la ejecución de las tareas de división del predio.

“Entraron de forma repentina al predio, empezaron a demarcar y a realizar acciones que denotaban una división del terreno”, dijo a este medio el secretario de Gobierno, Juan Manuel Arroquigaray, quien además agregó que desde que se radicó la denuncia, mantienen contacto permanente con los titulares del inmueble.

“Esta toma no es espontánea. Es un grupo que se organizó de forma previa, es llamativa la velocidad en la que se desarrolló la toma y los movimientos para instalar casillas. Hubo organización previa y pedimos que se investigue quién está detrás de todo esto”, sostuvo el funcionario.

Según detalló, las personas ingresaron al lugar en horas de la noche, en clandestinidad, e hicieron uso de la violencia cuando el encargado les pidió que se retiraran al día siguiente.

Los propietarios del predio ya le solicitaron a la Justicia el desalojo del lugar y la restitución de la tenencia. Hasta el momento, desde la Municipalidad no tomaron contacto con las personas que se encuentran allí, dado que, según expresaron, “es un ambiente hostil, agresivo y estamos a la espera de que se disponga la medida que corresponde”.

Una vez la justicia se expida sobre esta situación, desde el Ejecutivo adelantaron que consultarán si estas personas se encuentran inscriptas en el Registro Único de Demanda Habitacional, a los fines de conocer si efectivamente poseen una necesidad vinculada a la vivienda y gestionar su abordaje.

Comparte esto: Twitter

Facebook