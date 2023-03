Autos estacionados, en el radar de delincuentes

Vecinos de la zona céntrica se pusieron en contacto con LA VOZ para expresar que desde hace varias semanas se comenzaron a registrar varios robos por parte de delincuentes que aprovechan el estado de vulnerabilidad de los rodados estacionados en la vía pública.

En ese sentido, Miguel, un vecino domiciliado a sólo cuatro cuadras de Plaza Mitre sintetizó: “Todos los días nos enteramos de algún robo nuevo, al que no le llevan el auto, le sacan las ruedas, le ‘barretean’ la puerta, te roban los espejos”.

En esa línea, el vecino continuó: “A mí me robaron los dos espejos en diciembre y me robaron una rueda en febrero, es frustrante esta situación”.

Cabe recordar que al vecino Gustavo Puebla, le sustrajeron su camioneta en la puerta de su vivienda semanas atrás, donde dos delincuentes los abordaron a punta de pistola; otro de los casos que cobraron trascendencia, fue el asalto al veterinario Federico Sauter, cuyo atraco quedó registrado en un cámara de seguridad y se observa cómo dos malvivientes le sustraen el rodado.

Recientemente, también se produjo un robo en las inmediaciones de Garibaldi y Bolívar, donde un hombre sufrió el robo de su automóvil Ford Fiesta rojo, el cual los delincuentes se llevaron con documentación personal de importancia en su interior.

Según comentaron los vecinos a este medio, además de los robos de vehículos en la vía pública, también preocupa el delito que acecha en los garajes y estacionamientos privados, donde también se produce la misma modalidad delictiva.

