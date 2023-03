Disponen que no se pague Ganancias por las horas extras en Toyota

El Ministerio de Economía dictó una medida para permitir que los trabajadores de la automotriz japonesa Toyota no tributen el Impuesto a las Ganancias sobre las horas extra trabajadas los fines de semana y los feriados a partir del pedido del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA).

Se trata de una medida reclamada por el gremio y respaldada por la propia empresa, que empezaba a sentir el impacto de la falta de operarios dispuestos a presentarse los fines de semana.

El acta acuerdo entró en vigencia el viernes, feriado por el Día de la Memoria, y posibilitará que se completen los tres turnos de producción en la planta, que en este año casi que no pudo conseguirse.

En los feriados de Carnaval, Toyota tuvo que paralizar por completo su planta de Zárate en los tres turnos de producción.

El motivo fue que no contaba con el personal mínimo dispuesto a trabajar por la presión impositiva que les genera Ganancias.

Toyota, que viene en un sostenido proceso de expansión de la producción y que en 2022 promocionó la apertura de un tercer turno laboral, ya había atravesado por esta situación en cinco jornadas sólo en lo que va de 2023.

La decisión de Economía será tomada por otros gremios para solicitar una medida de similares características, lo que impactaría de manera favorable en los bolsillos de los trabajadores.

Los gremios de varias actividades como bancarios, petroleros, supervisores, aceiteros, siderúrgicos, automotrices, vienen planteando un nuevo ajuste del piso salarial o que el mayor descuento de Ganancias sea absorbido por las empresas.

Si bien a partir del 1 de enero el mínimo no imponible subió a 404.062 pesos (remuneración bruta) para una familia tipo, la Asociación Bancaria (AB) reclamó a las patronales atender el tema, ubicándolo como uno de sus reclamos en el conflicto que comenzó con el anuncio de un paro nacional (luego el ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria exhortando a las partes a retomar las negociaciones).

Finalmente la AB y las cámaras empresarias que agrupan a las entidades financieras sellaron un aumento salarial de 32,5% por cinco meses con la novedad de convertirse en el primer acuerdo paritario que incluye el pago de una compensación especial por los descuentos derivados del impuesto a las Ganancias que llegará hasta $ 450.000.

La incorporación de ese beneficio en un acuerdo paritario supone un antecedente clave para el resto de los gremios que representan a trabajadores con sueldos por encima del piso salarial para el pago del tributo, que actualmente se ubica en $ 404. 062, un límite que si bien se ajustó en enero, quedó desactualizado frente a la inflación y los aumentos salariales acordados en distintas actividades.

Con ese esquema, el salario inicial de la actividad (la menor categoría) será desde enero de $ 254.418,11, en febrero alcanzará $ 271.352,63, trepará desde este mes a $ 297.744,12 para completarse desde mayo en $ 317.897,64.

Por su parte, la Asociación Argentina de Capitanes, Pilotos y Patrones de Pesca (AACPyPP) advirtió que «es imperioso una reconsideración por el impacto que le causa a nuestros afiliados encontrarse alcanzados por la cuarta categoría». El secretario General del gremio, Jorge Frías, junto a otros dirigentes y representantes de todas las Cámaras de Armadores de la actividad, visitará el 27 de este mes al ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Juan José Bahillo, y al Subsecretario de Pesca, Carlos Liberman. Estiman que sería una «previa» para poner fecha a un encuentro con el ministro de Economía, Sergio Massa.

