“Nos gustaría que esté Gendarmería, pero es una disposición nacional donde municipios muy poco tienen que ver”

En diálogo con LA VOZ, el concejal del Frente de Todos Zárate-Lima Ariel Ríos respondió a las declaraciones realizadas por la concejal Victoria Semería Olmos del bloque Juntos, donde se refirió al desembarco de personal de Gendarmería Nacional en distintas ciudades del AMBA en el marco de una decisión de la cual Zárate quedó excluida.

Al respecto, Ríos sostuvo que “para algunas cosas nosotros somos AMBA y para otras no” y manifestó que se trató de un acuerdo realizado entre las carteras de Seguridad de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. En esa línea, puntualizó que en el territorio de Zárate continúa operando el personal de Prefectura Naval Argentina y de la Policía Federal, ambas fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación.

“Todos los días salen a decir cosas que no importa si son verdad o mentira, salen a responsabilizar al Intendente en algo que está centralizado en los ministerios de Seguridad de Nación y Provincia. Lo que nosotros pedimos fueron fuerzas federales, de esas fuerzas hay dos articulaciones: Prefectura y Policía Federal, nosotros no podemos definir que nos manden a la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria o Gendarmería, eso lo define el ministerio”.

En ese marco, el edil puso de relieve la articulación que la Municipalidad desarrolla con el personal de ambas fuerzas nacionales con presencia en el distrito, sumado a la interacción con Policía de la Provincia de Buenos Aires. “Es una falacia decir que no pedimos, si pedimos. El mayor contacto lo tenemos con PFA, nos gustaría que este Gendarmería, pero es una disposición nacional donde los municipios muy poco tienen que ver”.

Respecto de la interacción que se desarrolla con la fuerza policial bonaerense, Ríos dijo que “se sigue gestionando refuerzos, mobiliario, logística y operatividad, vamos a gestionar todo lo que esté a nuestro alcance”.

Consultado sobre un debate que se renueva periódicamente acerca de sí Zárate pertenece o no al AMBA, expresó que esa discusión “parte de la descentralización y la organización de la provincia. Mi opinión personal es que tenemos todas las condiciones para estar en el AMBA, pero es una definición que tiene que dar el Gobierno Nacional con el provincial, y el municipal incluido”. Pero también Ríos agregó que en este escenario de indefiniciones “el que sale perjudicado es el ciudadano de Zárate y Lima”.

Por otra parte, el concejal expresó que existe la necesidad de más efectivos de la Policía de la Provincia ya que “siempre son parte imprescindible en la operatividad” a la vez que agregó que “no hacen a toda la cuestión de la seguridad, porque tiene que haber una pata en lo social y otra en el Ministerio Público o la Justicia”.

LA USURPACION DE LOS TERRENOS

Puntualmente sobre esto último, Ríos pidió mayor celeridad en el trabajo judicial respecto de situaciones como la usurpación de terrenos y mencionó el caso de la intrusión en avenida Antártida Argentina.

“Es una barbaridad que se espere tanto tiempo mientras algunos vivos alientan. Hay una parte que debería poner el ojo en determinados elementos que son instigadores. Hay una persona que se llama Patricia Robledo que estuvo defendiendo la usurpación e incitando a la toma. Yo entiendo que hay una necesidad en Zárate o en el país, pero una cosa es quienes se ven impulsados por una necesidad y otra los instigadores. Las primeras víctimas son las personas que son engañadas y conducidas a tomar un terreno”, apuntó.

Al respecto continuó: “El Municipio no avala ningún tipo de toma, porque eso lleva a tres o cuatro vivos a que sean los dueños del barrio, y eso trae falta de seguridad, falta de servicios y el delito. A los instigadores debería llamarlos la Justicia”.

CRITICAS A LA OPOSICION

Por último, cuestionó el accionar de la oposición en el Concejo Deliberante y dijo que “hay una cuestión de campaña permanente y de hacer responsable al intendente de todos los males del mundo. Por supuesto que hay una responsabilidad territorial, se trabajan muchos programas y gestiones, pero salir a decir que una fuerza no viene porque el intendente no lo pidió es faltar a la verdad. Quizás la concejal no sabe que la Prefectura Naval y la PFA son fuerzas federales”.

Concejal Ariel Ríos.

Comparte esto: Twitter

Facebook