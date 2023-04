El Colegio Hotton celebró sus bodas de oro

El miércoles por la noche se realizó un acto en conmemoración del 50º aniversario de la Escuela Evangélica Jorge Hotton en el Teatro Coliseo, una jornada repleta de recuerdos y momentos emotivos de la larga trayectoria del colegio.

El espíritu del acto fue el agradecer todo el tiempo transcurrido al servicio de la educación y la formación de decenas de generaciones de ciudadanos zarateños. Fueron invitados ex personal docente y no docente, ex directivos y ex alumnos que colmaron los palcos y las butacas del teatro Coliseo.

Los maestros de ceremonia fueron Alan Fortune y Cintia Duvivier, quienes repasaron la historia de la escuela recordando a Jorge Hotton. De hecho, Cintia Hotton, recordó en un video a su bisabuelo.

Luego de la presentación de los abanderados, también hubo lugar para las anécdotas, que fueron repasadas por Omar Duvivier, presidente de la comisión de la escuela, y proyectaron un video de personas que trabajan por la entidad reivindicando el trabajo y el compromiso del vecino con la escuela. La música fue aportada por el coro de la escuela y el cierre del Grupo Amanecer.

Como corolario de la jornada, se desplegaron telas con los colores del escudo de la escuela y desde los palcos se soltaron grandes banderas con la “H” distintiva de la escuela.

Fue una jornada repleta de recuerdos y momentos emotivos

