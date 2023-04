Vigilia y acto centralal cumplirse 41 años dela guerra de Malvinas

Cada canción alusiva a la selección, por lo menos las más conocidas de la “La T y la M” y de “La Mosca”, hablan de Malvinas, recordando y reconociendo esa gesta.

Por eso la perspectiva sobre Malvinas se resignificó en los más jóvenes, atraídos por el fútbol.

Claro que el 40 aniversario de la Gesta de Malvinas del año pasado también marcó un antes y un después, y es por eso que este nuevo acto no pasó desapercibido para muchas personas en el 40 aniversario del regreso de la Democracia.

El Centro de Veteranos de Malvinas local (CEVEMA Zárate) y el Municipio realizaron la tradicional vigilia y el acto oficial en un nuevo 2 de abril.

El acto se celebró en el monumento ubicado en Luis Jenner y Pacheco, con la presencia de autoridades municipales, miembros de las fuerzas de seguridad, concejales de todos los bloques, Bomberos Voluntarios, autoridades del Consejo Escolar, directivos, docentes, alumnos de escuelas de la ciudad, agrupaciones civiles, vecinas y vecinos, entre otros.

La ceremonia contó con la bendición del pastor Ezequiel Rodríguez de la Cámara Pastoral de Zárate, quien bendijo a los veteranos, a las familias que perdieron sus seres queridos en el conflicto bélico, a la ciudad, a los funcionarios y a la Nación.

Durante el acto, los mismos integrantes de CEVEMA reconocieron sentirse más reconocidos por la comunidad y, con ello, más reconfortados en su otra lucha, la de continuar reinsertándose en la sociedad siendo Héroes. “Un soldado no muere en el frente sino con el olvido de su gente”, recordó Gómez, titular de CEVEMA. Y esa lucha parece estar ganándola, en la actualidad, estos mismos héroes.

«TAMBIEN HAY QUE SER SOBERADOS EN NUESTROS ACTOS»

“Hay que reclamar soberanía por las islas pero también hay que ser soberano en nuestros actos, en ser limpios, en cuidar lo que tenemos, los espacios públicos, las escuelas a donde nuestros hijos estudian. Hay que ser buen ciudadano”, expresó Pedro Gómez, presidente de CEVEMA Zárate.

colocacion de ofrendas florales

A continuación, los ex combatientes Jorge Saya y Adrián Villalba encabezaron la colocación de ofrendas florales al pie del Monumento a los Caídos, seguidos por el Intendente Osvaldo Cáffaro, la secretaria de Gabinete Florencia Diez, y el secretario de Gobierno Juan Manuel Arroquigaray, en representación del Municipio.

También lo hicieron el presidente del Concejo Deliberante, Leandro Matilla, concejales de cada bloque, diputadas nacionales, autoridades del Consejo Escolar, de la Base Naval Zárate, Bomberos Voluntarios, directivos de la Escuela Nro. 4 “Héroes de Malvinas”, referentes de la Agrupación Nuevo Zárate, del Encuentro de Organizaciones Peronistas, del Partido Justicialista de Zárate, de la Unión Cívica Radical, del Ateneo Radical Arturo Illia, del Centro Entrerriano y de la Cooperativa 3 de Julio.

Luego se realizó un minuto de silencio en honor a los soldados fallecidos durante la guerra, la cual se cumplieron ayer 41 años de su inicio.

«DEBEMOS ALEJARNOS DE INTERESES MEZQUINOS Y ESTAR UNIDOS»

Hacia el cierre del acto, Pedro “Mequi” Gómez, veterano de Malvinas expresó: “Es imperioso que ejerzamos soberanía sobre las islas, pero para ello, primero debemos de ser soberanos sobre nuestro propio territorio, sobre la comunidad, la ciudad y la patria, para eso debemos alejarnos de intereses mezquinos y estar unidos. En el combate se lucha por el otro, y el otro termina luchando por uno mismo”.

ACTO EN LIMA

Por la tarde, y en el Monumento a los Caídos en Malvinas ubicado en Avenida 11 y Calle 7, se realizó un homenaje similar en la ciudad de Lima.

Comparte esto: Twitter

Facebook