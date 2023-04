CADU consiguió un agónico triunfo ante San Martín de Tucumán y está segundo

En la tarde de ayer miércoles en Villa Fox, CADU consiguió un agónico triunfo por 1 a 0 sobre San Martín de Tucumán en el marco de la décima fecha de la Zona «A» del Torneo «Campeones del Mundo» de Primera Nacional temporada 2023 y quedó segundo junto a Agropecuario a dos puntos del líder Almirante Brown.

El gol de la victoria «celeste» fue convertido por Javier Velázquez para los zarateños cuando se jugaba el anteúltimo minuto de descuento. El árbitro fue Ramiro López de floja labor. El encuentro se jugó en el estadio «Mario Oscar Losinno» de Defensores Unidos ante un importante marco de público a pesar de ser un día laborable.

CADU sumó el tercer encuentro sin perder, con dos victorias y un empate, como local acumuló el octavo partido sin caídas con siete triunfos (cuarto al hilo) y una igualdad. San Martín cosechó la tercera presentación sin ganar, con un empate y dos derrotas, además de 337 minutos sin convertir goles, jugando como visitante almacenó el cuarto enfrentamiento sin triunfos, con una igualdad y tres caídas.

En el historial fue el primer enfrentamiento entre ambos y CADU con esta victoria se puso al frente ante los tucumanos.

EL PARTIDO

Agónica victoria «celeste» que tuvo su premio al no bajar los brazos nunca hasta cuando se jugaba tiempo adicional para quedarse con los tres puntos y mantener viva la ilusión de to-dos sus simpatizantes con una gran campaña en su primera participación en la categoría.

En la etapa inicial, CADU arrancó mejor era superior a su rival y comenzó a generar situaciones de gol sobre la valla tucumana pero le faltaba precisión en los últimos metros como para ponerse en ventaja, teniendo Velázquez dos chances netas que no logró definir ante un San Martín que inquietaba con alguna pelota detenida y nada más. En el complemento la visita cambió la actitud y lo tuvo con un remate de Quiroga que tapó Henticot y luego el «celeste» tuvo su oportunidad con un tiro libre de Echagüe que cruzó toda el área y pegó en el poste izquierdo. Después el partido cayó un pozo no tenía un dominador neto aunque Defensores era el que estaba más cerca de triunfo, avisó con un cabezazo de Laumann y en el descuento Velázquez tomó un rechazo y con una gran definición marcó el 1-0 desatando la alegría en Villa Fox…

El balón en el aire terminará dentro del arco ya que ni Sand ni Orellana impidieron el gol. El festejo de Javier Velázquez autor del agónico gol del triunfo de CADU ante San Martín.

