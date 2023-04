El HCD prohibió la extracción de árboles de Avda. Lavalle

En la mañana de ayer se llevó a cabo la 3ra Sesión Pública Ordinaria del Concejo Deliberante, donde los ediles aprobaron el proyecto presentado por el bloque Frente de Todos-PJ que proponía la prohibición del retiro de la arbolada de avenida Lavalle.

En el marco de las conversaciones con ambientalistas y vecinos autoconvocados que se acercaron al recinto a seguir de cerca el debate del expediente, se realizaron algunas modificaciones al proyecto original.

En las últimas horas, en declaraciones públicas, el intendente Osvaldo Cáffaro aseguró que no se construirá la tercera mano en Lavalle, pero que darán continuidad a la obra de construcción de dársenas, la cual podría implicar la remoción de algún ejemplar arbóreo.

En ese marco, el proyecto aprobado por la mayoría establece en su Artículo 1: Declárese como servicio ambiental público y patrimonio natural del Partido de Zárate, al corredor biológico comprendido entre Avenida Lavalle, desde calle Teodoro Fels hasta avenida Mitre.

En ese sentido, su Artículo 2 expresa: “Prohíbase la extracción de la arbolada existente en la avenida Lavalle en su tramo comprendido desde la rotonda de Zárate hasta la avenida Rivadavia, conforme lo dispuesto por la Ley 12.276 de la Provincia de Buenos Aires.

Esta normativa sí autoriza al Departamento Ejecutivo a reiterar ejemplares de acuerdo a la decrepitud o decaimiento de su vigor, irrecuperables; ciclo biológico cumplido; cuando por las causas anteriormente mencionadas se haga factible su caída o desprendimiento de ramas que pudieran ocasionar daños que amenacen la seguridad de las personas o bienes; cuando se trate de especies o variedades que la experiencia demuestre que no son aptas para arbolado público en zonas urbanas y cuando la inclinación del árbol amenace su caída o provoque trastornos al tránsito de peatones o vehículos, tal como lo establece la ley provincial.

Durante el debate en el recinto, también se dispuso la suspensión de la obra de ampliación, ensanche o dársena, hasta que el Ejecutivo elabore (y presente ante el HCD) un informe de viabilidad y aptitud con la participación de los frentistas.

“Siempre es desaconsejable remover cualquier árbol, si se hubiera hecho un relevamiento técnico de consulta estaríamos hablando de otra cosa. Pero hoy la voluntad popular le pegó un tironcito de oreja al intendente y salieron por los medios desesperados. No funciona así”, dijo el concejal de Juntos Marcelo Pastore, quien agregó que si no fuera por la acción ciudadana la obra estaría consumada o en funcionamiento. “Siempre hay opciones superadoras que no requieren tocar el arbolado, pero decidieron hacerlo a escondidas, por atrás”, agregó.

En su turno, el concejal del mismo espacio, Marcelo Matzkin planteó críticas hacia la gestión ambiental y lo que respecta a los árboles de Lavalle, sino a los problemas de planificación de la obra que ya se evidenciaron en la esquina de Arribeños, donde hubo que realizar un replanteo, sino también en otras intersecciones donde los vecinos y comerciantes son directamente perjudicados.

“Si hay cinco mil vecinos que firmaron para que una obra no se haga, es porque la obra no tiene que hacerse”, expresó y agregó: “La obra tiene que mejorar la calidad de vida al vecino, no trastornarla. Y no porque a uno se le ocurrió en un plano hacer un ensanche, hay que hacerlo igual”, manifestó a la vez que cuestionó la falta de consulta a los frentistas y comerciantes.

“No hay una dársena que justifique tirar los árboles que están desde toda la vida en Lavalle, terminemos con los caprichos”, sostuvo.

La propuesta del oficialismo «para despejar dudas»

Desde el oficialismo, la propuesta consistió -según consta en el despacho de minoría de la comisión de Medioambiente- que se coordine una reunión de comisión junto a la Subsecretaría de Ambiente y el Secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, “para ampliar la información y despejar dudas”, tal como lo expresó el concejal Ariel Ríos.

En ese sentido, la presidenta del bloque Frente de Todos Zárate Lima, Tania Caputo dijo: “A nosotros la expresión popular no sólo no nos asusta sino que la creemos necesaria en este tema”. Al respecto, la concejal ratificó que desde esa bancada no están de acuerdo con la extracción de árboles y que por esa razón querían expresarlo en una comisión.

“No estamos en desacuerdo que se revea, va a haber una redefinición teniendo en cuenta elementos que quizás en el primero proyecto no fueron tomados en cuentas. Hay voluntad política de hacerlo”, señaló.

En su alocución, Caputo cuestionó a la oposición y mencionó que en la gestión de gobierno de CABA, que es el del mismo signo político “las plazas están enrejadas y hay árboles de plástico”, a la vez que agregó que “hay un negocio inmobiliario que está destruyendo la Costanera Sur”.

Esto surgió a partir de que, desde el bloque de Juntos llovieron una serie de críticas y cuestionamientos sobre el abordaje que hizo el Ejecutivo sobre el tema y el desarrollo de la obra.

