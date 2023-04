Inseguridad: Gustavo Puebla hizo uso de la Banca Abierta

En la mañana de ayer, el vecino Gustavo Puebla hizo uso de la herramienta participativa de la Banca Abierta en el Concejo Deliberante, donde habló sobre la inseguridad.

El nuevo director técnico de Central Buenos Aires comenzó su alocución brindando un relato del episodio que le tocó vivir en la puerta de su vivienda al cual describió como un “intento de homicidio”, tras ser abordado por dos delincuentes armados que, a punta de pistola, le sustrajeron la camioneta frente a su hija.

“Fue una situación traumática, angustiante y muy triste que no se la deseo a nadie”, expresó el vecino.

En esa línea, detalló que comenzó a entablar diálogo con funcionarios del Ministerio Público Fiscal, de las fuerzas de seguridad, entre otras áreas, para obtener información sobre el estado de situación en el distrito.

“Lo más importante que tiene el ser humano es la vida, de uno y de su familia. Humildemente quiero poner un granito de arena como ciudadano común, para ver si podemos colaborar y hacer acciones inmediatas con el tema de la inseguridad. Es terrible lo que le está pasando a los 140 mil habitantes de Zárate. Estamos haciendo todos los caminos pacíficos y respetuosos para que se logren acciones inmediatas”, expresó el vecino y manifestó que “así no se puede vivir más, los ciudadanos tenemos obligaciones y también tenemos derechos como que nos den seguridad, y eso no se cumple”.

En ese sentido, repasó las cinco marchas que desarrollaron los vecinos autoconvocados con una serie de demandas a las autoridades.

“A partir de esa movida se logró que se declarara la Emergencia en Seguridad, se incorporó el subsecretario Miguel Ortiz, se incorporó agentes de la DPU, se mandó una carta al presidente Alberto Fernández, se firmó un convenio con la Universidad de Quilmes, se reunieron con fomentistas, se habló con la representantes de Prefectura Naval Argentina y a futuro se quiere crear una policía local”, repasó Puebla y se preguntó: “Cuántas cosas más se podrían haber logrado si hubiesen 6 o 7 mil personas frente al Palacio Municipal. Nos tiene que dar vergüenza la ciudad que le estamos dejando a nuestros hijos”.

A partir de allí, comenzó a describir las falencias detectadas a partir del relevamiento realizado durante los últimos meses. “En la ciudad de Zárate tenemos 280 policías para 140 mil habitantes, se podría decir que es un buen número si todos estuvieran en funciones, pero hay 100 que están en carpeta. Por lo tanto, no están cuidando 180 policías». En ese sentido, agregó: “Tenemos 14 patrulleros, de los cuales 2 se rompieron esta semana. Tenemos 12 patrulleros y se necesitan 28. Tenemos 2 motos y se necesitan 18. La gente que quiere hacer su denuncia, no se la toman porque los tienen 3 o 4 horas porque no hay impresora. Vergüenza nos tendría que dar a los ciudadanos que no haya una impresora para que la gente haga una denuncia. Se necesitan 10 impresoras”.

Puebla también se refirió al aspecto judicial y dijo: “Tenemos 2 fiscales y se necesitan 3 fiscales más, con sus 12 instructores judiciales. En Lima se necesita un ayudante fiscal con todo su equipo fiscal”.

En otro de los ejes que abordó el vecino, también estuvo lo que concierne a la prevención de la que se ocupa la Municipalidad: “Tenemos 590 cámaras, no alcanza para 140 mil habitantes, se necesitan entre 200 y 250 cámaras más, con sus respectivos empleados”.

Entre una de sus propuestas, Puebla también puntualizó en la necesidad de activar foros provinciales, municipales y vecinales en materia de seguridad. “Eso sí es responsabilidad directa del Ejecutivo”, dijo.

“Si no nos podemos sentar en una mesa y dejar de lado orgullo, vanidades, poder y pensar un poquito en nuestros hijos y nuestros padres, la verdad nos tiene que dar vergüenza. Necesitamos gestionar el Comando Unificado Conurbano, ya sé que llega hasta Escobar el anillo, pero por qué no se pueden sentar con el Ministro de Seguridad y decirle que necesitamos que se amplíe”, manifestó.

Por último, sobre el cierre, le pidió a los concejales que hagan cumplir la Declaración de Emergencia en Seguridad y exclamó: “Señores concejales, señores del Poder Judicial, del Poder Ejecutivo, ponganse los pantalones largos, se lo pide la ciudadanía”.

