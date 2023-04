Desalojo inminente en Irigoyenal 2800: vecinos piden soluciones

En la mañana de ayer, vecinos domiciliados en un predio ubicado en calle Bernardo de Irigoyen al 2800, se presentaron frente a la Municipalidad para solicitar ser recibidos por funcionarios del Ejecutivo, ante un inminente desalojo que se llevará a cabo el próximo 21 de abril.

Se trata de aproximadamente 60 familias que desde hace cinco años residen en un predio ubicado en la mencionada dirección. A raíz de una denuncia de una mujer de apellido Bava que se presentó como la legítima propietaria del terreno, se inició una causa (PP-18-02-002674-20/00) por el delito de “Usurpación” que tiene como imputadas a las personas que se encuentran viviendo en el lugar en la actualidad.

La causa tramita en la UFI Nro. 7 a cargo del Dr. Alberto Gutierres, con intervención del Juzgado de Garantías Nro. 1 a cargo del Dr. Julio Grassi, quien hizo lugar al pedido de desalojo que se encuentra programado para el 21 de abril próximo.

Se trata de un escenario complejo dado que los vecinos sostienen que muchas familias que residen allí aseguran haber compraron el terreno de buena fe y hasta tener boletos de compra-venta; otros, en cambio, sostienen que el predio se encontraba abandonado, sin alambrar, sin mantenimiento y convertido en un basural. En ese mismo lugar también tiene su sede la ONG Restaurando Vidas.

“No sabemos si ese predio es de una señora de apellido Bava o del municipio, porque dijeron que en su momento lo donaron y ahora dicen que no”, expresó a este medio Daniel López, uno de los vecinos que residen en el lugar. A lo que hace referencia, es a una cesión de lotes realizada por propietarios que quedó expresada en la Ordenanza 4586 del 2017.

“Hace más de cuatro años que estamos viviendo ahí, el municipio sabía que nosotros estamos ahí. Ahora el 90% de las viviendas son de materiales, no es que tenemos casillas precarias, si bien hay algunas. Hay más de 90 chicos viviendo”, indicó López.

Durante la mañana de ayer fueron recibidos por funcionarios municipales y por el concejal Ariel Ríos. “Lo que nos dicen es que la orden de desalojo no salió del municipio, salió de la fiscalía a partir de la denuncia. No nos dan ninguna solución para los vecinos que nos quedamos en la calle. Nos van a desalojar, nos van a tirar la casa abajo, nos dicen que es algo horroroso el desalojo y si tienen que violentar, nos van a violentar. Hay chicos viviendo ahí, con discapacidad, personas mayores con problemas cardíacos. Si quieren buscar una solución y darnos una mano, ellos lo pueden hacer, necesitamos que haya unión. Por ahora nos vamos sin ninguna respuesta, sólo nos dicen que presentemos un recurso de amparo para frenar el desalojo”.

Además, «nos dicen que hay ocho mil familias esperando una vivienda y que tenemos que ir a la espera. Hasta que reubiquen a esas ocho mil familias ¿qué hacemos nosotros? tenemos que estar en la calle. Lo que le decimos es que, ya que está todo el barrio armado, que acerquen servicios y si no lo pueden hacer que pidan en la Provincia”, concluyó.

Concentración frente al Palacio Municipal durante la jornada de ayer.

El Municipio atendió a los vecinos

Un equipo de funcionarios municipales de la Secretaría de Hábitat integrado por la subsecretaria del área Amanda Larroza, la directora de política de Tierras María Clara Rodríguez y el concejal Ariel Ríos, recibió ayer a vecinos asentados en terrenos privados para hablar sobre la inminente acción de desalojo solicitada por el propietario, hecho sobre el que han sido notificados por la justicia.

«Cabe destacar, que ya habían sido atendidos con anterioridad, por lo que se tenía conocimiento de su situación. También es cierto que el municipio fue notificado sobre el hecho e instado por la justicia a estar presente como auxiliares el 21 de abril, día en que esta tomó la decisión de proceder al desalojo», explicaron desde la comuna.

«Vale aclarar que los terrenos en cuestión no pertenecen al municipio de Zárate, sino a particulares. Sin embargo, no se es indiferente a la situación, ya que hay personas que llevan viviendo allí desde hace 4 años», agregaron.

«Aspiramos a que prevalezca la racionalidad y el diálogo como primera instancia, de tal manera que se pueda arribar a una solución», concluyeron.

Funcionarios de la Secretaría de Hábitat recibieron a los vecinos.

