Otro paro de Metropol y malestar en usuarios

El conflicto entre la empresa Metropol y el Gobierno se agravó ayer y, como no consiguieron llegar a un acuerdo, la firma anunció el paro total de 23 líneas de colectivos que comunican la Ciudad con localidades bonaerenses entre ellas Zárate y Campana, desde la medianoche del miércoles.

Sorpresivamente, la empresa Metropol titular de la Línea 194 no funcionó ayer, tras haber cumplido un paro el martes pasado. Fue sin comunicar a los usuarios quienes ayer a la mañana se sorprendieron con la continuación de esta huelga empresarial, que en el caso de Zárate y Campana es monopólica en el trasporte de pasajeros desde estas ciudades a Capital y localidades intermedias.

El hilo de twits que recibió el sitio de Metropol se fue completando progresivamente por las quejas de los pasajeros que iban dirigida a la empresa que los dejó sin servicio dos días.»Lo peor dice un usuario, es que no dicen que hora o día se mantendrá el paro para tomar prevenciones». Otros usuarios cuentan que pierden el día de trabajo, o de universidad o en el peor de los casos turnos médicos, y hacen hincapié en la situación de una empresa monopólica que no deja otra alternativa para cubrir el trayecto Zárate-Buenos Aires, y también van contra el Ministerio de Transporte: “una empresa para 23 líneas de colectivos por tiempo indeterminado, teniendo como rehenes a los pasajeros y no hacen nada???”, Se pregunta otra usuaria muy molesta.

La empresa de micros Metropol reclama el incumplimiento de una medida judicial por parte del Ministerio de Transporte de la Nación.

LA DECISION DEL GOBIERNO BONAERENSE

El Gobierno bonaerense se dispone a tomar medidas para quitar la concesión de la empresa de colectivos Metropol, la cual se encuentra en una medida de lockout debido a un reclamo de subsidios. Desde el martes pasado, 23 líneas de colectivos pararon «por falta de insumos básicos para operar debido al continuo incumplimiento del Ministerio de Transporte de la Nación», según informó la empresa Metropol desde donde afirman que llevan 16 meses de conflicto por una quita del 15 por ciento que afecta al operatividad. También aducen que hay una medida cautelar incumplida desde la Nación en estos meses de litigio y que la empresa debió salir a endeudarse.

La medida afecta a la línea 194 que cumple el trayecto Zárate-Once por lo que durante 48 horas estuvo paralizado el servicio dejando a miles de pasajeros que por ella viajan diariamente sin transporte.

El ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, Jorge D´Onofrio, aseguró que Metropol recibe la misma cantidad de subsidios que otras empresas y que, por lo tanto, no tiene razones para no poder operar. Además, anunció que se iniciarán los procedimientos de caducidad de concesión por no cumplir con el servicio público que brinda.

«Los intimamos y vamos a iniciar los procedimientos de caducidad de concesión si no cumplen con los servicios. Es un servicio público concesionado, si no lo cumplen está dentro de las potestades caducar la concesión», sentenció D´Onofrio.

En ese sentido, remarcó: «Hay un juez que tiene que determinar. Ahora el juez hace la más cómoda, hace 20 meses emite la cautelar y no resuelve la cuestión de fondo. Eso complica a casi un millón de bonaerense

La medida de fuerza de Metropol afecta a más de 30 líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). El conflicto se agravó al no haber llegado a un acuerdo con el Gobierno y, por lo tanto, el paro total continuará afectando a 23 líneas de colectivos que conectan la Ciudad con localidades bonaerenses, sin plazo determinado.

El Ministerio de Transporte nacional también se sumó a la polémica. Según la cartera que conduce Diego Giuliano «no existe un fallo que determine el pago» de lo que la empresa reclama.

Desde Metropol, en cambio, sostienen que cuentan con una medida judicial que ampara su reclamo, por lo que desde este miércoles extendieron la interrupción de su servicio a 23 líneas de transporte que unen la Ciudad de Buenos Aires con distintos puntos del conurbano bonaerense. En la jornada previa, el lockout patronal abarcó a seis líneas y la reducción progresiva de otras nueve.

En ese sentido, puntualizó que «el Ministerio de Transporte de la Nación ha hecho diferentes propuestas en la sede judicial, pero todavía lo que no hay es la sentencia que corrobore y que les dé la razón en relación al dinero que se reclama. Entonces ¿por qué nosotros tendríamos que hacer un depósito de 2.400 millones de pesos que es lo que ellos reclaman cuando la justicia no se expidió?».

