Violento ataque contra la fiscal de Campana Ana Laura Brizuela

Fue golpeada por allegados de la víctima de un accidente en Ruta 6. Ana Laura Brizuela, titular de la fiscalía Nº2 del Departamento judicial Zárate-Campana fue atacada a golpes en la tarde del miércoles en el marco de una causa por un homicidio culposo cuya víctima fue Agustín Ramírez de18 años, quien murió en un accidente de tránsito en la ruta 6, a la altura del Barrio San Cayetano de Campana. Iba a bordo de una moto que manejaba su tía. Chocaron contra un auto el Mercedes Benz 220 conducido por Ezequiel Girard, quien iba a 80 kilómetros por hora cuando la máxima era 60. El joven, que no tenía casco, al caer golpeó su cabeza contra el asfalto y sufrió una fractura de cráneo fatal.

Para la fiscal del caso, Ana Laura Brizuela, hay responsabilidad compartida entre la mujer y el conductor del coche en el homicidio culposo del joven.

La familia de la víctima no tomó con agrado esa decisión y, junto a allegados se manifestaron frente a la Fiscalía. Fue entonces que Brizuela fue agredida cuando iba hacia su oficina. Hay dos mujeres aprehendidas por el ataque que tienen el mismo apellido que la víctima.

“Me pegaron dos golpes de puño en el rostro, entre medio de los policías que me custodiaban, y una patada en la cintura. Incluso, a una agente le pegaron, la tiraron y cuando se quiso levantar le volvieron a pegar”, relató la funcionaria judicial. También le pegaron al conductor del auto.

