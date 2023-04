Ceden tres galpones al Municipio para diversas actividades y proyectos

En la mañana de ayer, el intendente Osvaldo Cáffaro recibió al presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci y a la diputada nacional Micaela Morán, en el marco de una reunión de trabajo que incluyó la firma de cuatro convenios.

Del encuentro también participaron el concejal Marcelo Torres y el delegado de Lima, Javier Olsen. Según describió el Jefe Comunal, durante el encuentro con la máxima autoridad de la empresa estatal se abordaron distintos temas de interés para ambas partes, entre los que se destacó la cesión de espacios a la Municipalidad.

Uno de ellos, es el predio donde funciona la dependencia municipal ZER, dedicada al acopio de automóviles y vehículos infraccionados, que requería de la firma de Marinucci para regularizar su situación.

Los tres convenios restantes, tienen que ver con la cesión por parte de Trenes Argentinos de tres galpones ubicados en la estación de trenes de Lima, donde se prevé la realización de una refacción integral a los fines de ser utilizados como un espacio cultural, un espacio deportivo y un salón de usos múltiples. “Esto se puede hacer gracias al apoyo de ellos, porque son espacios que no son municipales. Esto es un Estado presente, a diferencia de otros momentos donde uno realmente no tenía donde hablar, ni con quien hablar”, dijo Cáffaro.

El Intendente también comentó que otro de los temas que formó parte de la agenda de la reunión fue la situación de la Terminal de Ómnibus de Larga Distancia que continúa sin habilitación para funcionar.

“Estuvimos hablando también el tema de intervenir en algunos otros espacios de ferrocarriles, sabemos que tenemos un cuello de botella en la intersección de avenida Anta y Antártida Argentina; ahí hace falta una obra donde tenemos que actuar sobre espacios ferroviarios, está dada la situacion politica y economica para poder hacerlo y avanzar sobre estos temas que son asignaturas pendientes”, expresó Cáffaro.

En ese sentido, el Jefe Comunal agregó que se está evaluando generar una rotonda en ese lugar “para terminar con esas dificultades de doblar en U, hay automovilistas que hacen cualquier cosa y giran para cualquier lado, y ordenar ese lugar que es neurálgico y donde hay bastante cantidad de accidentes. Hay un espacio en el gobierno nacional que tienen en cuenta estas situaciones, como hay otros que no, pero en este caso sí y vamos a poder avanzar para mejorar la calidad de vida de la gente”.

Por su parte, Martín Marinucci puntualizó en la importancia de dar un marco jurídico a través de la cesión de estos espacios -algunos de los cuales ya eran utilizados por el Municipio- a los fines de que el Ejecutivo Municipal pueda avanzar en inversiones, ya que se trata de espacios ociosos que no son operativos para el sistema ferroviario.

“En el caso particular de Lima, que ha dejado de ser una estación donde se veía pasar el tren para pasar a ser una estación para ascender o descender del tren hacia Rosario o hacia Retiro, que puedan ponerlo al servicio de la comunidad es lo que nos pidió el Presidente y el actual ministro de Economía, Sergio Massa, que gestionemos pensando en mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas de todas las regiones que utilizan los servicios ferroviarios, pero también de aquellos que tienen la posibilidad de aprovechar los entornos ferroviarios que no están en condiciones, abandonados, o usurpados y permitir la articulación con los municipios”.

Consultado sobre la posibilidad de extender el servicio urbano de trenes hasta la ciudad de Lima, Marinucci dijo que hay cuestiones operativas que por el momento lo impiden y que tienen que ver con los cambios para hacer la rotación y el giro de la locomotora”, pero esa posibilidad se encuentra en evaluación.

En su turno, la diputada nacional Micaela Morán celebró el encuentro y destacó la visita de Marinucci. “Es algo importante para nosotros porque nos trajo la noticia de que vamos a poder recuperar esos espacios para actividades importantes como el deporte o la cultura, salones que serán de usos múltiples y seguro vamos a tener muchas actividades para poder realizar. Para mí es fundamental, yo vengo del lado del deporte y siempre que se hacen este tipo de actividades y se crean más espacios para poder contener a los chicos, a las familias, y que sea un lugar de encuentro, es una buena noticia para el distrito”, expresó.

Por último, dijo que este tipo de iniciativas “son parte de la política pública que se planteó desde el comienzo de esta gestión municipal, provincial, nacional. Desde Trenes Argentinos siempre hubo mucha predisposición para nosotros, hemos hecho muchas gestiones y todas han arribado a buen puerto”.

Juan Manuel Arroquigaray, Martín Marinucci, Osvaldo Cáffaro, Micaela Morán y Javier Olsen.

