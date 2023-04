El PJ Zárate marchó contra la «proscripción y la persecución judicial»

Bajo la consigna de “Democracia o mafia judicial”, el Partido Justicialista de Zárate se sumó a la convocatoria partidaria de Provincia y Capital Federal, junto a diversas agrupaciones del Frente de Todos y numerosos gremios, marchando en contra de la «proscripción y la persecución judicial» a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La concentración tuvo lugar en Plaza Lavalle, frente al Palacio de Justicia y sede de la Corte Suprema, donde pudo verse al gobernador Axel Kicillof, intendentes, senadores, diputados nacionales y dirigentes de todo el territorio.

“Reunirnos este día no ha sido casual. El 13 de abril de 2016 fue la primera manifestación en Comodoro Py, en contra la persecución judicial a CFK, cuando el entonces Juez Claudio Bonadio citó para una indagatoria a la expresidenta. En nuestro movimiento defendemos derechos, y sin derechos no tenemos democracia. Y cuando defendes las luchas populares, si la Justicia es un títere de los grupos de poder y mediáticos, estás en peligro”, aseguró Leandro Matilla.

El titular del PJ agregó que la defensa a la ex Presidenta y actual Vice responde a que “es ella quien puede recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, quien nos abraza defendiendo derechos, quien puede contener el avance de la derecha anti soberanía, quien puede seguir generando políticas inclusivas para una patria socialmente justa. Hoy creemos que no se le permite participar libremente de una elección, porque más allá de su condición judicial, claramente hay una presión permanente desde este Poder y es algo que hoy repudiamos”.

El Presidente del PJ zarateño, Leandro Matilla, encabezó la movilización de vecinos a Plaza Lavalle en la Ciudad de Buenos Aires. “En nuestro movimiento defendemos derechos, y sin derechos no tenemos democracia. Y cuando defendés las luchas populares, si la Justicia es un títere de los grupos de poder y mediáticos, estás en peligro”, aseguró.

