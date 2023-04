«Los propietarios no quieren alquilar más, sino que ahora deciden vender»

A más de una semana sobre los rumores de la suspensión de la “polémica” Ley de Alquileres, la preocupación gana terreno en el sector. Por el momento, las cámaras sectoriales no recibieron ninguna notificación al respecto y sugieren que los contratos entre propietarios e inquilinos se sigan haciendo hasta nuevo aviso por el plazo de 3 años y ajustes anuales según el Índice de Contratos de Locación (ICL) que regula el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Lo concreto, es que la oferta de bienes se desplomó aún más ya que los propietarios no quieren publicar sus inmuebles hasta no saber bien sobre cómo se reglamentarán los contratos.

Fuentes del sector aseguraron que en sólo 7 días la oferta disminuyó 45% en todo el país. Y que cuesta conseguir viviendas como monoambientes, departamentos de dos y tres ambientes, y casas con cochera.

Cómo los propietarios no quieren alquilar, a los inquilinos se les complica más conseguir una vivienda y deben hacer prórrogas de sus contratos. Además, los aumentos en el año son récord, porque en sólo tres meses los precios subieron más del 25,7% y deben atravesar una odisea para conseguir las unidades que quedan en el mercado y pagar precios de entrada que son muy altos para el bolsillo promedio de los argentinos: por ejemplo, si una persona acuerda un alquiler por $120.000, tendrá que destinar cerca de $300.000 entre pagos por 1 mes de adelanto y 1 mes de depósito. Además, del costo de la mudanza. Por lo tanto mudarse no es tarea fácil por los costos que implica tal acción y por la falta de inmuebles.

EMERGENCIA HABITACIONAL

La necesidad de declarar la emergencia habitacional a nivel local, y según los martilleros, radica en que a la poca oferta de alquileres que puede tener una familia, se le suma la delicada situación de soldados de la Armada, estudiantes de Prefectura y de empleados de Toyota que buscan alquilar casas o departamentos y, pese tener un cierto poder adquisitivo, la oferta no es suficiente a nivel local.

QUE PASARA CON LA LEY DE ALQUILERES

Desde el Gobierno confirmaron que se evalúa dar de baja el sistema actual, cabe resaltar que el Poder Ejecutivo no tiene la potestad de derogar leyes por decreto: en realidad, se analiza una suspensión por 180 días de la legislación actual para reestablecer la anterior y que, mientras tanto, el Congreso se encargue de definir una nueva normativa.

En este sentido, tres dictámenes distintos para modificar la ley ya fueron aprobados en comisión y están listos para ser tratados en Diputados, sin embargo, estos se encuentran trabados por las diferencias entre el oficialismo y la oposición, misma razón que hizo caer el debate en sesiones extraordinarias.

Cuesta conseguir viviendas como monoambientes, departamentos de dos y tres ambientes, y casas con cochera en alquiler.

«No hay ofertas»

“En el último trimestre la problemática va en aumento. Están venciendo contratos programados de dos o tres años y los propietarios no quieren alquilar más, sino que deciden vender. Por ejemplo, muchos de ellos tienen una segunda vivienda en alquiler como ahorro pero deciden vender porque los alquileres están muy bajos», expresó Alberto Crajevich, de Crajevich y Asociados..» Recibimos diariamente a mucha gente en una situación desesperante, buscando casas dónde vivir. De hecho, en muchos casos, debieron mudarse a casas de sus familias, amontonados, porque no consiguen casas. No hay ofertas. Es desesperante la situación y charlando con otros colegas coincidimos en que hay que declarar la emergencia habitacional en Zárate”, agregó

“La voluntad de todos los martilleros es que el arco político haga algo, la promulgación y la derogación fue igual de dañina, tanto para inquilinos como para propietarios. No se puede patear todo para adelante, hay escasez de oferta y mucha gente está sin acceder a una vivienda”, concluyó.

