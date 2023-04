La E.E.T Nro. 3 festejó sus 75 años en un acto multitudinario

En un acto que se celebró frente al edificio escolar de la calle Belgrano 758, la Escuela de Educación Técnica Nro. 3 “Ing. Agustín Rocca”, celebró sus 75 años de trayectoria en la educación técnica local. Allí se colocó una pantalla gigante donde se proyectó un video institucional que hablaba de la historia de esta institución educativa que naciera en 1948 como Escuela de Capacitación Obrera funcionado en sus orígenes en la Escuela Nº1.

La banda de la Prefectura Naval estuvo presente en el acto y al son de sus músicos se entonó el Himno Nacional, luego de la entrada de las banderas de ceremonia. Acompañaron el acto autoridades municipales, del Consejo Escolar, el Jefe de Inspección Distrital , inspectores de enseñanza, y en representación de la Dirección General de Escuela Bonaerenses, del área de la Educación Técnica estuvo Mariano Ferrari. Hablaron en el acto el ex director José Luis Marquine de extensa trayectoria en la institución, la actual directora Lorena Tanelli, la ex directora prof. Daniela Buzón. Fueron descubiertas placas conmemorativas en nombre de la institución, del municipio del Consejo Escolar, del gremio SUETRA y del personal jubilado.

Se proyectó un video, en el que ex alumnos que están viviendo en otros países saludaron a la comunidad educativa y a su escuela en este aniversario. Finalmente, alumnos de la Escuela, bailaron una chacarera La Sensiblera con la dirección musical del prof. Walter Ale.

De esta ,manera, y con el retiro de la banderas de ceremonia se dio por culminado el acto con la emoción que significa repasar 75 años de historia de la que es escuela pionera en la educación y capacitación de obreros y técnicos para la industria de la zona.

UN POCO DE HISTORIA

A pesar de haber comenzado a funcionar como EET N° 3 “Ingeniero Agustín Rocca” en 1963 -en homenaje a quien colaboró con equipamiento y fondos para la refacción del edificio actual-, fue el 18 de abril de 1948, con la presencia de Eva Perón cuando fue inaugurada como Escuela de Capacitación Obrera N° 81, nacida por inquietud de miembros del Sindicato de la Carne. Entonces se realizó un acto multitudinario frente a la Escuela Nº1 ocupando el palco la figura de Eva Perón quien por primera y única vez llegó a Zárate para este acontecimiento encontrándose junto al designado director de la escuela Don Pedro Gigena y dirigentes del Sindicato de la Carne. De este gremio surgió la inquietud para capacitar a la gente que trabajaba en el frigorífico Smithfield,- muchos no tenían educación primaria-. Así se creó esta escuela como la primera de orientación técnica en la ciudad.

Las clases comenzaron el 29 de marzo de 1948 con una matrícula de 500 alumnos y las mismas se dictaron por mucho tiempo en el actual edificio de la Escuela N° 1.

Más tarde, el edificio de Belgrano 758, donde antes funcionó el Colegio Nacional, fue cedido por el Ministerio de Educación bajo la condición de no realizar ninguna inversión allí. Cabe destacar que se encontraba abandonado y deteriorado, razón por la cual se necesitó de padrinos que colaboraran con el objetivo.” Se tardaron 10 años en recuperar el edificio pero se logró, fue un largo camino pero con satisfacción y buenos resultados”, expresó entonces uno de sus directores históricos José Luis Marquine: “nos permitió fortalecer la identidad académica que es hoy reconocida por la comunidad”.

Fueron descubiertas placas conmemorativas por directivos y ex directivos del establecimiento mientras que sobre la calle Belgrano se inició el acto institucional.

