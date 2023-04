El Municipio brindó recomendaciones para la prevención del dengue

La epidemia de dengue de 2023 se veía venir y la curva en la región viene creciendo desde el 2022. El último gran brote en el país había sido en 2020. En la actualidad, la enfermedad marca un récord histórico, con 42 muertes y -según cifras actualizadas por las provincias hasta ayer- ya más de 50 mil infectados

En ese sentido, el Municipio de Zárate continúa con la campaña contra el Dengue, Zika, y Chikungunya, enfermedades que se transmiten a través de la picadura de un mosquito infectado que lo transporta hacia una persona sana.

Como no existen vacunas para estas enfermedades, la principal medida de prevención es evitar la formación de criaderos de estos insectos en fondos y jardines. Por ello, se pide a la población tener presente los aspectos que se detallan a continuación para evitar la reproducción del mosquito Aedes aegypti y protegerse de su picadura:

Descacharrizar: eliminar todos los objetos en desuso que puedan acumular agua (latas, botellas, neumáticos, lonas, bidones cortados, tapitas, etc.).

• Si los recipientes no pueden eliminarse, se debe evitar la acumulación de agua al interior de los mismos (dar vuelta, vaciar y cepillar frecuentemente y/o resguardar bajo techo).

• Tapar los tanques y recipientes que utilices para recolectar agua.

• Rellenar floreros y porta macetas con arena o tierra.

• Vaciar los colectores de desagües de aire acondicionado o lluvia.

• Destapar los desagües de lluvia y canaletas.

• Mantener patios y jardines desmalezados.

• Colocar mosquiteros en puertas y ventanas.

• Utilizar repelentes, ropa de manga larga y colores claros.

• Poner redes o tules (sobre cunas o cochecitos).

ANTE LA APARICION DE SINTOMAS

Ante la aparición de fiebre, acompañada de uno o más de los siguientes síntomas: dolor detrás de los ojos, muscular y de articulaciones, náuseas y vómitos, cansancio intenso, aparición de manchas en la piel y/o sangrado de nariz y encías; no automedicarse y consultar a un centro de salud.

